Google, iOS 16 Kilit Ekranı Widget'larını Sunmaya Başladı

Google'ın beklenen iOS 16 Kilit Ekranı widget'ları artık gelmeye başladı. Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 16'nın piyasaya sürülmesinin yanı sıra, arama devi geçen ay iPhone'un, kullanıcılara widget'ları doğrudan telefonlarının kilit ekranına yerleştirmesine olanak tanıyan, bilgi ve favori uygulamalara kolay erişim sağlayan en yeni özelliğini destekleme planlarını açıklamıştı.

Google, yakında Arama, Haritalar, Gmail ve diğerleri de dâhil olmak üzere bir dizi en iyi uygulaması için widget yayınlayacağını söyledi. Google'ın iOS 16 widget'ları, geçen hafta Chrome ve Drive uygulamalarında yapılan güncellemelerin ardından artık kullanılabilir hâle geliyor.

Arama ve Haritalar Widget'ları da Yakında Gelecek

En son uygulama güncellemeleriyle birlikte Google kullanıcıları, Gmail ve Google Haberler gibi popüler uygulamalar için de Kilit Ekranı widget'ları ekleyebilir ancak en çok talep gören iki widget Arama ve Haritalar için bir süre daha beklemeniz gerekecek ve Google günlük programınıza kolay erişimin iOS 16 Kilit Ekranı widget'ları için daha iyi kullanım durumlarından biri olmasına rağmen, bir nedenden dolayı Google Takvim widget'ı getirip getirmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Google, diğer widget sürümleri için henüz bir zaman çerçevesi sunmadı ancak bu güncellemelerin geliş hızı göz önüne alındığında, yakında kalan iki widget'ın da kullanılabilir olduğunu görebilmemiz mümkün.

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