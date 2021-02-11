Google iOS Uygulamalarını 2 Aydır Güncellemiyor: İşte Sebebi

Google iOS uygulamalarını güncellemiyor. En son 1 Aralık'ta yayınlanan iOS güncellemelerinden sonra hiçbir uygulamasını güncellemeyen Google, kullanıcılarına "uygulamanız güncel değil" hatası göndermeye başladı. Peki ya teknoloji devi Google neden uygulamalarını güncellemiyor?

Google, Aralık ayından bu yana iOS hizmetlerinin büyük çoğunluğunu güncellemedi. Hatta bu uygulamalardan bazıları, Google oturumu açmaya çalışırken "Bu uygulama güncel değil" gibi birtakım güvenlik uyarıları vermeye başladı.

Techmeme editörü Spencer Dailey tarafından keşfedilen bu uyarı, Aralık ortasından bu yana güncelleme almayan iOS uygulamalarında görülüyordu. E-posta adresinizi girdikten sonra hata mesajı paylaşan uygulamalar arasında Gmail, YouTube, Google Arama, Haritalar, Fotoğraflar ve Drive bulunuyordu.

iOS 14 sürümlerinde görülen bu hataya karşı kullanıcılar şifrelerini girmek için “Devam”a basıp ilerleyebilir, ancak App Store'u ziyaret edip yeni bir sürüm aranması öneriliyor. Fakat Google'ın 2 ayı aşkın süredir hiçbir uygulamasına güncelleme yayınlamadığını hatırlatmak gerekiyor.

iOS kullanıcılarında görülen bu uyarının sadece bir hatadan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu sorun ortaya çıktıktan yaklaşık bir saat sonra Google tarafından uyarı kaldırıldı.

iOS cihazlarda görülen bu sorun büyük olasılıkla bir güvenlik sorunu değil. Google hesap sisteminin bu uygulamaların eski sürümlerini işaretlemesinden kaynaklanıyor olabilir. Peki ya teknoloji devi Google geçtiğimiz Aralık ayından bu yana neden uygulamalarını güncellemiyor?

Google neden iOS uygulamalarını güncellemiyor?

Google'ın güncelleme eksikliği, Apple'ın Uygulama Gizliliği etiketinden kaçınmak için iOS uygulamalarını güncellemediği yönündeki spekülasyonlarından sonra geliyor. Bilmeyenler için; Aralık ayı itibarıyla iPhone ve iPad geliştiricileri, uygulamaların gizlilik etiketini App Store'da listelemeleri gerekmekte.

Apple'ın iOS 14 ile birlikte duyurduğu Uygulama Gizliliği etiketine Google pek kulak asmıyor gibi. Her ne kadar uygulamalarına bu etiketleri ekleyeceğini söylese de, ABD'li teknoloji devinden henüz bir hamle gelmiş değil. Google'ın gizlilik açıklamaları YouTube dahil bir düzineden fazla uygulamasında mevcut:

"iOS uygulamaları yeni özelliklerle veya hataları düzeltmek için güncellendiğinde, Uygulama Gizlilik Ayrıntılarını içeren güncellemelerimizi de göreceksiniz. Bu etiketler, uygulamadaki mevcut olarak kullandığınız özelliklerle ilgili toplanabilecek maksimum veri kategorilerini temsil edecek."