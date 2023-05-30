Google'ın Geliştirme Aşamasının Sonlarında İptal Ettiği Model Ortaya Çıktı!

Google'ın Pixel akıllı telefon cihaz serisinin hayranları, Google'ın ön sipariş verenlere yaklaşık bir ay içinde ulaşacak olan Pixel Fold'u nihayet piyasaya sürmesi için uzun süre bekledi ancak ortaya çıktığı üzere Google ardısıra yeni bir katlanabilir cihaz üzerinde de çalışıyormuş fakat bu modelden vazgeçmiş.

Google, en son Made by Google projelerinin haftalık olarak tartışıldığı Made by Google Podcast'in son bölümünde bu ayrıntıyı doğruladı. Bahsi geçen bölümde podcast sunucusu Rachid Finge, Google'ın tasarım ekibinin üç üyesi olan Ivy Ross (Başkan Yardımcısı ve Google Donanım Ürünleri Tasarım Başkanı), Isabelle Olsson (Ev, Giyilebilir Ürünler ve CMF Endüstriyel Tasarım Başkanı) ve Claude Zellweger (Tasarım Direktörü) ile bir araya geldi.

İptal Edilen Model Pixel Flip miydi?

Sohbet, Google'ın donanım serisindeki en yeni üç ürün olan Pixel 7a, Pixel Fold ve Pixel Tablet'in tasarımı etrafında şekillendi ancak konu Pixel Fold'un menteşe tasarımına, özellikle de masaüstü modunda kullanımına geldiğinde Ivy Ross aşağıdaki bilgiyi verdi:

"Ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum çünkü yarattığımız başka bir katlanabilir model daha vardı ve geri çekilip "hayır, henüz yeterince iyi değil" deme disiplinine sahiptik ve gerçekten yeterince iyi ya da mevcut olandan daha iyi bir şey yapabileceğimizi hissedene kadar bekledik. Dolayısıyla bu, bunu yapabildiğimizin ve bir şeyin yeterince iyi olmadığını fark edebildiğimizin bir kanıtıdır."

Bölüm sırasında bu ikinci cihazın form faktörünün ne olduğundan bahsedilmedi. Elbette akla gelen ilk soru, bunun söylentilere konu olan Pixel Flip olup olamayacağı yönünde.

Flip tarzı bir katlanabilir Pixel kesinlikle olasılıklar dâhilinde, özellikle de bu konu Google I/O 2023'te Google Pixel Ürün Müdürü George Hwang ile yapılan bir röportaj sırasında tartışıldığı için. Hwang, kendisine sorulduğunda Google'ın Flip tarzı da dâhil olmak üzere farklı form faktörleri ve teknolojileri keşfetmekle kesinlikle ilgilendiğini doğrulamıştı.