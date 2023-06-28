Google Iris Projesine Son Verdi: Artık AR Gözlükleri Yapmayacak

Google artık kendi artırılmış gerçeklik gözlüklerini yapmıyor teknoloji devi Google, almış olduğu yeni karar neticesinde artırılmış gerçeklik gözlükleri oluşturmak için kurduğu "Iris" projesini sonlandırdı.

Google AR Teknolojisine Veda Ediyor

Artırılmış gerçek gözlükler için yaklaşık iki yıl çalışan Google, strateji değişikliğine giderek çalışmalarını sonlandırdı. Söylentilere göre Google'ın kararını etkileyen olayın şirketin eski artırılmış ve sanal gerçeklik şefi Clay Bavor'un kendi girişimini kurmak üzere ayrılması oldu.

2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Iris projesi bugün itibariyle sona erdi. Teknoloji şirketi Iris donanımı üzerinde çalışmayı bırakmış olsa da şirketin artırılmış gerçeklik konusunda hâlâ büyük hedefleri olduğu biliniyor.

Gelen haberlere göre Google, Android için kendi donanımını oluşturmak yerine bir AR şirketiyle ortak hareket edecek. Teknoloji şirketinin, mobil platformlar için aynı iş modelini benimsemeyi ve AR yazılımını firmalara lisanslamayı düşünüyor. Google şu anda Samsung'un "genişletilmiş gerçeklik" giyilebilir cihaz ve gözlükleri için "mikro XR" adını verdiği bir teknoloji üretmekle uğraşıyor.