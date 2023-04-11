Google'dan İstenmeyen Çağrılara Karşı Radikal Çözüm

Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, haftada en az birkaç kez çeşitli kampanyalar sebebiyle aranıyor. Kullanıcıları oldukça rahatsız eden bu durum, numarayı engelleme yoluyla da aşılamıyor. Ancak anlaşılana göre Google'ın bu sorun için yeni bir fikri var.

Ortaya çıkan bir bilgiye göre Google Pixel cihazlarda otomatik mesajların yer aldığı spam çağrıları engellemek adına yapay zekadan yardım almayı düşünüyor.

Pixel 8 Serisi Telefonlara Eklenebilir

Google'ın kendi geliştirip piyasaya sürdüğü Pixel serisi telefonlar, sahip olduğu Call Screen adlı uygulama, kullanıcıların kimin ve ne amaçla aradığını görebilmesine yardımcı oluyordu. Yeni eklenecek yapay zeka destekli tanımlama sistemiyle birlikte spam çağrıların direkt olarak engellenebileceği düşünülüyor.

Yakın zamanda paylaşılan bir podcast bölümünde sistem ile ilgili detaylara yer veren Phone by Google sorumlusu Jonathan Eccles, bir sohbet yapay zekasının kullanılacağını açıkladı. Henüz sistemin nasıl çalışacağı net değil, ancak size bir çağrı ulaşmadan önce sizin yerinize cevap veren ve çağrının detaylarını öğrenen bir yapay zeka destekli telesekreter sistemi olacağı düşünülüyor.