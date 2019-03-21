Google Johann Sebastian Bach Doodle ile Kendi Klasik Eserinizi Oluşturun

Google özel günleri anmak için uzun süredir doodle adını verdiği bir tür kutlama şekli kullanıyordu. Google arama motoruna tıkladığınızda karşınıza çıkan doodle’ların son konuşu ise Johann Sebastian Bach oldu. Google Johann Sebastian Bach doodle çalışması ise diğerler doodle’lardan oldukça farklı detaylar içeriyordu.

21 Mart 1685 yılında doğan büyük besteci, Avrupa klasik müziğinin en önemli isimlerinden bir tanesi olarak gösteriliyordu. Alman kökenli Bach, sadece Avrupa ile sınırlı kalmayarak, gelmiş geçmiş en büyük besteciler arasına adını yazdırmıştı. “Johann Sebastian Bach, köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir. Bach'ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur. Bach 19. yüzyılda müziğinin tekrar çalınmaya başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.”

Google Bach Doodle’ı

Ünlü bestecinin doğum gününü anmak için çok farklı bir doodle hazırlayan Google, bu sefer işin içine yapay zeka teknolojilerini kattı. 1980 yılından bu yana geliştirilmekte olan yapay zeka teknolojisinin yeteneklerinin geldiği sınırları gösterme açısından inanılmaz bir iş yapan teknoloji devi, bütün kullanıcılarına kendi klasik müzik bestelerini oluşturma fırsatı verdi.

Google’a tıkladığınızda karşınıza çıkan oynat tuşuna basmamanızla birlikte Bach size ilk olarak klasik müziğe dair temel noktaları öğretiyor. Armoni nedir ile başlayan anlatım, sonunda kendi müziğinizi oluşturabileceğiniz bir noktaya kadar gidiyor.

Müzik defteri üzerinde notaları yerleştirmenizle birlikte notanın tonunu değiştiren diyez, bemol gibi detayların kullanılabildiği alanda, notalarınızı tamamlamanızla birlikte armoni oluştur tuşuna basabiliyorsunuz.

Armoni oluştur demenizle birlikte 306 farklı Bach bestesini analiz eden ve ünlü bestecinin tarzını anlayan bir yapay zeka devreye giriyor ve sizin yerleştirdiğiniz notalara çeşitli eklemeler yaparak, ortaya muhteşem müzikler çıkarmanızı sağlıyor. Örneğin; benim hazırladığımız Niğde’de Sonbahar isimli armoniyi bu bağlantı adresi üzerinden görebilir ve kendi müziğinizi yine aynı bağlantı adresi üzerinden yapabilirsinzi.