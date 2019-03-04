Google, Kadın Haklarını İhlal Eden Suudi Arabistan Uygulamasını Kaldırmayacak

Google, son zamanlarda tartışmaların odağında olan Suudi Arabistan devletinin resmi uygulaması Absher için kararını verdi. Devasa teknoloji şirketi, Absher uygulamasının Google Play üzerindeki herhangi bir kuralı ihlal etmemesi sebebiyle uygulamayı kaldırmayacağını söyledi.

Bütün olay Shahad al-Mohaimeed isimli genç kızın, baskılara dayanamayarak, Trabzon tatilleri sırasında ailesinin yanından kaçmasından sonra başlamıştı. Ailesindeki herkesin uyumasını fırsat bilerek otel odasından kaçan kız, önce Trabzon havalimanından başka bir yere gitmeye çalışmış, bunu yapamayınca Gürcistan’a geçerek, oradan Avustralya’ya gitmişti. Avustralya’ya iltica etmesinin ardından Suudi Arabistan’daki kadınların durumlarına dair açıklamalar yapan Shahad al-Mohaimeed, ülkede sadece erkeklerin kullanılmasına izin verilen bir tür uygulamadan bahsetmişti. Absher isimli uygulamanın temelde devlet işlerini halletmek için kullanıldığını, uygulama aracılığıyla çeşitli vergilerin ödenebildiğini dile getiren genç kız, bu uygulamada yer alan bir menüde, kadınların seyahat özgürlüklerini kısıtlayan detayların bulunduğunu söylemişti. Erkeklerin bakmakla yükümlü oldukları kadınların yıl içerisinde kaç kere yurtdışında çıkabileceklerini uygulamadan ayarladıklarını anlatan genç kadın, belirlenen sınırdan sonra bir kadının bir yere gitmek istemesi durumunda Absher uygulamasını kullanan kişiye mesaj gönderildiğini dile getirmişti. Sadece bu sebeple onlarca genç kadının aileleri tarafından dövüldüğünü ya da öldürüldüğünü söyleyen Shahad al-Mohaimeed, Suudi Arabistanlı kadınlar için hak aramaya başlamıştı.

Shahad al-Mohaimeed’in açıklamalarının gündem olmasının ardından Absher uygulaması Apple CEO’su Tim Cook’a sorulmuştu. Cook ise iddiaların söylendiği gibi olması durumunda uygulamayı kaldıracaklarını söylemiş ve Absher’i incelemeye aldıklarını dile getirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Speier ve 13 meslektaşı, Google ve Apple’a mektup göndererek, kadın haklarını derinden etkileyen bu uygulamanın mağazalardan kaldırılmasını istemişlerdi. Google mektup sonrasında uygulamayı araştıracağını dile getirmişti. Yapılan araştırmanın ardından uygulamanın herhangi bir kuralı ihlal etmediğine kanaat getirilerek, Absher’in Google Play üzerinden erişilmeye devam edeceği söylendi.

Kısa bir süre önce Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman arasındaki diyalog kameralara yansımış, bir etkinlik sırasında yukarıdaki fotoğraf ortaya çıkmıştı. Fotoğrafın ardındna Google ve Suudi Arabistan'ın işbirliği konuşulur olmuştu.