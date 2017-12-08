Google, Kadın Oyuncular İçin 'Change the Game' Projesini Başlattı

Google, kadınların mobil oyun dünyasındaki varlığına dikkat çekmek için yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Change the Game" (Oyunu Değiştir) hamlesi, oyun endüstrisinde daha fazla adını duyurmak isteyen kadınlara odaklanıyor. Öte yandan araştırma şirketi Newzoo ile ortaklık kuran Google, kadınların mobil oyun alanındaki 'hissedilmeyen' ağırlığını gözler önüne serdi. İşte o çarpıcı istatistikler.

Mobil oyun dünyası her geçen gün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Google, başlattığı Change the Game hareketi ile erkeklerin oyun dünyasındaki hegemonyasına son vermek istiyor ya da diğer bir deyişle bu algıyı kırmak istiyor.

Change the Game, mobil oyun oynayan kadınların varlığına dikkat çekerken, mobil oyun dünyasındaki geliştirici ve tasarımcı kadınları, en az erkekler kadar endüstirinin önemli birer parçaları olduğunu kanıtlamak istiyor. Projeyi çok çarpıcı bir video ile tanıtan Google, hareketin startını verdi.

Kadınlar Daha Çok Oyun Oynuyor

Proje kapsamında, dünyadaki mobil oyuncu profilini belirlemek için araştırma şirketi Newzoo ile işbirliği kuran Google, ortaya çıkan çarpıcı verileri herkesle paylaştı. Araştırmaya 2000'i kadın, 1000'i erkek olmak üzere 3000 kişi katıldı. Newzoo araştırmasına göre, 10 ile 65 yaşları arasındaki kadınların yüzde 65'i mobil oyun oynuyor. Bu oran, her hafta beş günden fazla oyun oynayan kadınların yüzde 43'ü ile karşılaştırıldığında erkeklerin sadece yüzde 38'ine denk geliyor.

Kadınların, erkeklere nazaran çok daha fazla oyun oynamasına rağmen, Google ürün pazarlama müdürü Mathilde Cohen Solal, erkeklerin ve kadınların oyunlara yönelik tecrübelerinde büyük bir farklılık olduğunu söylüyor.

Solal, "Örneğin, farklı oyun türlerini keşfetme noktasında erkeklerin yelpazeyi daha geniş tuttuğunu görüyoruz. Erkekler, genellikle üç veya daha fazla türde oyun oynarken, kadınlar iki tür veya daha az oyun oynama eğiliminde " dedi.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç ise kadınların, mobil oyunların sadece yüzde 30'unun kendileri için yapıladığını düşünmeleri. Solal, bunun altında yatan neden olarak, piyasadaki mobil oyunların hem hikaye hem de özellik bakımından kapsayıcı olmamasını gösteriyor.

Google'ın ürün pazarlama müdürü Kate Brennan, Change the Game projesi ile daha kapsayıcı oyunların ve hikaye dizilerinin yaratılmasını destekleyeceklerini ve kadınlara yönelik oyun konseptlerini artıracaklarını ifade etti.

Brennan, oyun sektöründe çalışanların sadece yüzde 27,8'inin kadın veya trans olarak tanımlandığını ya da "diğer" olarak nitelendirildiğini söyledi. Brennan, "Bu sayıyı artırmak, daha kapsayıcı çalışma ortamları yaratmak ve birçok insana hitap edecek öyküler anlatan oyunlar oluşturmak için çabalıyoruz" dedi.

Türkiye'deki Mobil Oyuncularda Durum Nasıl?

Bu yılın Temmuz ayında Türkiye’deki mobil oyuncu profilini belirlemek için bir araştırma yapan AdColony ve Nielsen Türkiye, ülkemizdeki mobil oyuncuların yüzde 51.6'sının kadın kullanıcılardan oluştuğunu ortaya koymuştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 12 ili daha kapsayan araştırmada, yüzde 30 ile tüm yaş kategorilerinde en çok tercih edilen oyun türü olarak bulmaca oyunları öne çıkmıştı.

Bununla birlikte mobil oyun oynama konusunda erkekleri geride bırakan kadın kullanıcıların, mobil oyunları zaman geçirmek ve stres atmak için tercih ettiği de araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli noktaydı.