Google, Kalp Rahatsızlıklarını Öngören Yapay Zeka Geliştirdi

Facebook'un yapay zeka ile intihar eğilimi gösteren gönderileri saptamasının ardından, şimdi de Google, kalp rahatsızlıklarını önceden tespit eden bir yapay zeka geliştirdiklerini açıkladı.

Yapay zeka etkisini artık hayatımızın her alanında hissediyoruz. Buna son örnek, Google'ın yan kuruluşu olan ve tıb alanında geliştirdiği akıllı ürünlerle bilinen Verily'den geldi.

Nature dergisinin Biyomedikal Mühendisliği'nde yayınlanan araştırmaya göre, geliştirilen yapay zeka yazılımı, bir hastanın sadece gözlerini tarayarak kalp hastalığının olup olmadığını öngörebiliyor.

Tarama sonucunda yapay zeka algoritması, kişinin yaşı, cinsiyeti, kan basıncı ve sigara içip içmediği gibi verileri topluyor. Daha sonra, saptanan kardiyovasküler risk faktörleri hesaba katılarak hastanın kalp rahatsızlığı riskinin olup olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca mevcut test yöntemlerinden çok daha hızlı ve efektif bir şekilde sonuç veren uygulama ile kan testi yapmaya da gerek kalmayacak.

Google ve Verily imzalı yapay zeka yazılımı Machine Learning (Makine Öğrenimi) tekniğini kullanılıyor. Söz konusu teknolojinin klinik ortama tam anlamıyla entegre olabilmesi için testlerin biraz daha devam etmesi gerektiğini belirten bilim insanları, kalp rahatsızlığı gibi dünyada milyonlarca kişinin muzdarip olduğu bu sorunun yapay zeka ile erken teşhis edilebileceğini söyledi.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.