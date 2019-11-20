Google Kamera'daki Açık, Kameranızın İzinsiz Kullanılmasına Neden Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Facebook’ta yer alan bir açığın iPhone telefonlarda izinsiz kamera erişimine izin verdiğini öğrenmiştik. Şimdi ise Android cihazlarda benzer bir açığın yer aldığı anlaşıldı. Bu açık, hacker’ların kameranızı kontrol edebilmesine ve ekran kapalı bile olsa fotoğraf ve video çekilebilmesine izin veriyor.

Checkmarx isimli siber güvenlik şirketi sayesinde ortaya çıkarılan bu durum, Google Kamera uygulaması aracılığı ile gerçekleşti. Bu açıktan Pixel telefonlarla birlikte Samsung gibi Android işletim sistemi kullanan diğer tüm cihazlar da etkilendi.

Araştırmacıların açıkladığına göre telefona izinsiz olarak erişim sağlayan kişi, uygulama sayesinde izne ihtiyaç duymadan fotoğraf ve video çekebiliyordu. Ayrıca zararlı yazılımlarla telefonda bulunan fotoğraflara da erişim izni sağlayarak telefon kullanıcısının yeri bile tespit edilebiliyordu.

Açık ortaya çıkarıldıktan sonra Google da bu durumun var olduğunu onayladı ve sorunu araştıran ekibe teşekkür etti. Google’ın açıklamalarına göre bu sorundan Google cihaz kullanan ve Google Play Store kullanarak Google Kamera uygulamasını Temmuz 2019’da güncelleyenler etkilendi. Yayınlanan son güncelleme ile ise bu açık giderilmiş oldu.