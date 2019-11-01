Google, Kanada'da Akıllı Kent Kuracak

Kanada sınırları içerisinde akıllı kent kurmak isteyen Google, hükümetten yeşil ışığı aldı.

Sidewalk Labs Altında Gerçekleştirilecek

Google şirketinin çatı şirketi olan Alphabet, aynı zamanda pek çok farklı şirkete ev sahipliği yapıyor. Akıllı kent konusunda da bu şirketlerden birisi olan Sidewalk Labs ile çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kanada'nın Toronto kenti içerisinde kullanılmayan 0,7 kilometrekarelik bir alanda akıllı kent adımları atmak isteyen Sidewalk Labs için ilk yeşil ışık geldi. Gerekli izinlerden ilkini sağlayan bu kararda şirket için üzücü başka detaylar da bulunuyor.

Şirket 0,7 kilometrekarelik bir alan için planlar yapsa da verilen izin 0,05 kilometrekarelik bir alanı kapsadı. Ayrıca yetkililer, şirketin yerleştireceği sensörler ile toplayacağı verilere sahip olamayacağını ve bu verileri kamuya açık tutması gerektiğini belirtti.

Şu an halka danışma aşamasına geçecek olan değerlendirme için asıl karar Mart 2020 tarihinde verilecek.

Sidewalks Labs "Waterfront Toronto ile kritik konularda anlaştığımız için mutluyuz. Toronto'da kapsayıcı bir mahalle kurmak, insanların işe gitme süresini azaltmak, evleri daha ucuz kılmak, yeni işler yaratmak ve daha sağlıklı bir gezegen için yeni standartlar oluşturmak istiyoruz" dedi.