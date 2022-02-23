Google’ın Karanlık Modu, Artık Zifiri Karanlık

Google, bir süre önce kullanıma soktuğu koyu modu ile kullanıcıların, az ışıkta daha rahat görmesine imkan tanıyordu. Uzun bir süredir Google’ın ‘karanlık modu’nun rengi, gözleri rahatlatan bir griydi. Ancak şirket, artık bu renkten vazgeçiyor. Kullanıcıların birçoğu, Google’ın karanlık modunda zifiri bir siyah gördüklerini söylemeye başladı. Anlaşılan o ki Google, OLED ve AMOLED ekranlarda gerçekten görünmesi gereken gerçek bir siyaha geçti.

Google’ın Koyu Modu Artık Daha Koyu

Google, bu ayın başlarında karanlık modun daha geniş kullanım alanını duyurmuştu ancak şimdiye kadar sürümün dağıtımı biraz yavaş kaldı. Çok az kullanıcının karşısına çıkan bu yeni tema, bazı kullanıcılar tarafından ise oldukça kısa bir süre göründü. Kullanıcıların birçoğu yeni temayı bir kere gördükten sonra kaybetti.

Google, geçen yılın Şubat ayında yeni bir karanlık modu test ettiğini söylemişti ve daha sonra yeni karanlık temanın bu ayın başlarında bir tweet ile masaüstü ve mobil cihazlarda kullanıma sunulduğunu duyurmuştu.

Uygulama tam olarak senkronize de çalışmıyor ne yazık ki. Bazı kullanıcılar yalnızca masaüstü bilgisayarlarında zifiri karanlık siyahıyla karşılaşırken, mobil telefonlarında temanın hala gri olduğunu gördüler.

Google Koyu Moda Nasıl Geçilir?

Arama sonuç sayfasının sağ üst köşesinde yer alan dişli ikonuna tıklayın.

Bastığınızda karşınıza çıkan sekmeden koyu modu seçerek temanızı değiştirebilirsiniz.

Koyu grinin yeterince koyu olmadığını düşünen ve OLED ekranlı cihazlarda pil ömründen biraz tasarruf etmek isteyen kullanıcılar için bu bir kazanç olabilir. Ancak ne kadar pil ömründen tasarruf edebileceğiniz veya keskin görsel farkın gerçekten buna değip değmeyeceğini görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.