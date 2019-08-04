Google, Katlanabilir Pixel'i Ne Zaman Tanıtacak?

Google’ı Android’in katlanabilir ekranlar için uyarlanması konusunda Samsung'la yaptığı çalışmalardan takip ediyoruz. Katlanabilir ekran üzerinde çalışmalar sürdüren şirketin katlanabilir Pixel modeli başka bahara kalmış gibi gözüküyor.

Google, Android Q'dan başlayarak Android'in katlanabilir cihazlarda sorunsuz çalışmasını istediğini açıkça belirtti. Bu, katlanabilir Pixel cihazının çalışmasının olabileceğinin göstergesiydi. Google’ın katlanabilir ahizeler geliştirdiği doğrulanırken henüz katlanabilir Pixel'in olmadığı ortaya çıktı.

Google mühendislerinden olan Mario Queiroz yaptığı açıklamalarda şirketin katlanabilir Pixel'e hazır olmadığını belirtti. "Uzun zamandır katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyoruz, bu teknolojinin prototip çalışmaları var" diyen Querioz, Google için henüz net bir üretim bandının olmadığını ekledi.

Google ise katlanabilir ekranları ve birçok yeni donanım teknolojisini geliştirdiğini ancak şu anda yapacak ürün duyurusu olmadığını açıkça söyledi. Diğer Android üreticilerine tam destek sağlayan Google'ın kendi Pixel Fold'u ise hala belirsizliğini koruyor. Bakalım Android Q ile katlanabilir ekran nasıl olacak, birlikte göreceğiz.