Google'ın Katlanabilir Pixel Telefonu Hakkında Yeni Detaylar

Google'ın bu yıl içinde resmiyet kazanması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yaklaşan bu yeni akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden önce bazı önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Son gelen raporda Google'ın Pixel Fold veya Pixel Notepad olarak adlandırılabilecek katlanabilir akıllı telefonunun Foxconn tarafından üretileceği iddia ediliyor. Bilmeyenler için Foxconn aynı zamanda iPhone'un sözleşmeli üreticisi konumunda.

Bu, Foxconn zaten üst düzey Pixel akıllı telefonlar ürettiği için Google'ın Foxconn ile akıllı telefonlar üretmek adına ilk kez ortaklık ettiği anlamına gelmiyor. Rapor ayrıca, Google'ın bu yıl piyasaya iki amiral gemisi akıllı telefon sunmayı planladığını da ekliyor. Bunlardan biri Pixel Notepad adında katlanabilir bir akıllı telefon, diğeri ise üst düzey bir Pixel akıllı telefon olacak.

Katlanabilir Pixel Telefonun Özellikleri ve Fiyatı Hakkında Bilinenler

Google Pixel Notepad'in Oppo Find N'ye benzer bir form faktörüne sahip olduğu söyleniyor, yani açıldığında büyük olasılıkla kare bir tasarıma sahip olacak. 5.8 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve şirketin Tensor işlemcisi tarafından destekleneceği söyleniyor.

Fiyatlandırmaya gelince, daha önce arama motoru devi Google'ın katlanabilir akıllı telefon için 1.399 dolar fiyat etiketini hedeflediği ve bunun Samsung Galaxy Z Fold serisine kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir fiyat olduğu ortaya çıkmıştı.

Google'ın amiral gemisi Pixel serisi akıllı telefonlar genellikle yılda yaklaşık 5 milyon ila 7 milyon birim satıyor. Buna dayanarak piyasa, Google'ın katlanabilir akıllı telefonunun yılda yaklaşık 3 milyon adet satabileceğini tahmin ediyor.