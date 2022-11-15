Google'ın Katlanabilir Telefonundan İlk Görseller Geldi

Google kısa süre önce dünya genelinde Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Şirketin şimdi, geçici olarak Google Pixel Fold olarak adlandırıldığı söylenen, ilk katlanabilir telefonu üzerinde çalıştığı söyleniyor.

FrontPageTech tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yaklaşmakta olan Pixel Fold'un tasarımını ortaya çıkardı. Ayrıca cihazın beklenen fiyatından ve çıkış tarihinden de bahsediliyor fakat ne yazık ki, özellikleri hakkında herhangi bir bilgi şu anda mevcut değil.

Google Pixel Fold görselleri, OPPO Find N gibi daha geniş ve daha küçük bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cepte taşınabilmesi kolay bir katlanabilir bir telefon olacak. Aşağıdaki görsellerden de görülebileceği üzere cihaz, mevcut Pixel 7 serisine benzer şekilde delikli tasarıma sahip bir kapak ekranına, içten katlanabilir ekrana ve arkasında yatay bir kamera çubuğuna sahip.

Google'ın İlk Katlanabilir Telefonu: Google Pixel Fold

Kapak ekranı, 9,5MP bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. İçeride ise 9.5MP başka bir selfie kamerası bulunuyor. Görüntüler, iç katlanabilir ekranın dört tarafında da kalın çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Kaynağa göre cihazın iki prototipi bulunuyor. Birinin içinde kamera var, diğerinde ise dâhili kamera yok.

Cihazın üst ve alt kenarları hoparlörlerle çevrili. Sağ kenarda, parmak izi okuyucuyla entegre bir güç düğmesi bulunuyor. Altta bir USB-C bağlantı noktası da mevcut. Arka tarafta, yuvarlak kenarlara sahip olduğu için kamera çubuğu Pixel 7 serisi ile tam olarak aynı değil. Cihaz çift kamera kurulumuna ve çift LED flaş ünitesine sahip.

Son raporlar, "Felix" kod adlı söylentiye sahip Google cihazının Pixel Fold olarak piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Fiyatıyla ilgili söylentiler ise cihazın 1.799 dolar fiyat etiketine sahip olacağını ortaya koyuyor. İddialar gerçeğe dönüşürse Google, Mayıs 2023'te gerçekleşecek bir sonraki geliştirici konferansında Pixel Fold'u tanıtacak.