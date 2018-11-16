Google, Kenya’ya Balonlarla İnternet Taşıyacak

Google’ın internetle henüz buluşamayan bölgelere kablosuz bağlantı taşıyacağı balonları 2019’da Kenya’nın başkenti Nairobi’de faaliyete geçecek.

İlk temelleri 1965 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde atılan internet, 90 yılların ortasında tüm dünyada kullanılır hale geldi. Türkiye’de ise ilk kez Ekim 1992’de ODTÜ'de kullanılmaya başlanan internet, bugün gezegenin en önemli çarklarından bir tanesi haline geldi.

Bilgisayar ve telefonlar bir kenara, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden termoslara kadar etrafımızdaki birçok nesne internete bağlanıyor ve giderek akıllanıyor. Öyle ki, yapılan araştırmalar 2020 yılında yaklaşık 26 milyar fiziksel nesnenin internete bağlanacağını öngörüyor.

Hemen hepimiz internetsiz bir modern dünyada hayal edemezken, bugün bile gezegende kablosuz bağlantıdan yoksun milyarlarca insan bulunuyor. Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı “Loon” Türkçe ismiyle Balon projesi bu soruna bir çözüm olabilir.

Şirket, şehir merkezinden uzak kırsal kesimlerde yaşayan insanları internetle buluşturmak için balonlar kullanacak. Yerden 20 kilometre yüksekliğe kadar çıkan balonlar, yüzlerce kilometre karelik alana internet dağıtabilecek sunucuları içinde barındırıyor.

Google, proje kapsamında mobil ağ operatörleri ile birlikte çalışıyor. ABD’li şirket, 2016 yılında Porto Riko’da gerçekleştirdiği testlerde bir grup balonu üç ay boyunca gökyüzünde tutmayı başarmıştı.

Balonlar, özel bir rampa yardımıyla gökyüzüne gönderiliyor. Daha sonra stratosferde konumlanan balonlar, rüzgar akımına göre internete ihtiyacı olan bölgelere kablosuz bağlantı taşımak için yol alabiliyor.

Google’ın insanlara internet sağlayacağı balonları bu kez Kenya semalarında olacak. Kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan insanlara kablosuz bağlantı taşımayı hedefleyen Google, Güney Afrika merkezli Telkom şirketi ile işbirliği kurdu. Projenin 2019 yılında hayata geçmesi planlanıyor.