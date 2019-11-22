Google Kesenin Ağzını Açtı! Açık Bulanlara Para Dağıtacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre sistem açığı bulan kişiler büyük para ödülleri kazanabilir.

Titan M ve Android Odaklı Olacak

Google, milyon dolarlar değerindeki 'Android Hata Ödül Programı' hakkında açıklama yaptı. Bu program kapsamında Titan M güvenlik çipinde ve Android işletim sisteminin ön izleme sürümlerinde açık bulan kişiler para ile ödüllendirilecek. Şimdiye kadar yapılan en büyük ödemenin 200,000 dolar olduğunu belirtelim.

Son on iki ay içerisindeki toplam ödül ödemesi 1,5 milyon dolar civarındaydı. Eğer ödül alan kişi sayısına bölersek, bu da kişi başı yaklaşık 3,000 dolar ediyor. 2019 yılında verilen en yüksek ödül ise 161,337 dolar oldu.

Son yıllarda ödülün hızla yükselmesinin nedenleri hakkında açıklama yapan Bugcrowd Kurucusu Casey Ellis "Google cihazlarında bu tür güvenlik açıklarını bulmak için gerekli beceriler nadir bulunuyor." dedi ve ekledi "Google, korsanları teşvik ederek özellikle beyaz ve siyah arasındaki çizgiyi bozmak istiyor."