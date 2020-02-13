Google, Kesilen Milyarlık Cezaya İtiraz Ediyor! Mahkeme Başladı

Arama motoru devi Google, geçtiğimiz günlerde aldığı 2.42 milyon euroluk cezaya itiraz etti. Avrupa Birliği'ne açılan karşı dava görüşülmeye başlandı.

Google'dan 2.42 Milyarlık Cezaya İtiraz

Avrupa Adalet Divanı yapısı içerisinde yer alan Genel Mahkeme'de görüşmeye başlanılan davanın duruşmaları 3 gün boyunca devam edecek. Avrupa Birliği, Google'a arama sonuçlarında kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemeler sonrasında AB Komisyonu, Google'a 2017 yılında pazar hakimiyetini suistimal etme gerekçesi ile 2.42 milyar euroluk para cezası kesmişti.

Google kesilen cezayı hukukta doğruyu yanlıştan ayıran kurum olan temyize götüreceğini duyurmuştu. Denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunmakta. 3 boyunca sürecek olan duruşmadan hangi karar çıkacak merakla bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere bilgilendireceğiz.

Sizce mahkemeden hangi karar çıkar? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!