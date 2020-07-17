Google, Silinen Kişileri Geri Yüklemeyi Kolaylaştırıyor

Google Kişiler yakında Gmail, Fotoğraflar ve hatta Android’de olan standart Çöp Kutusu özelliğine kavuşacak. Bu, Google kişilerde yanlışlıkla silinen rehberin, kişilerin kolayca geri yüklenebileceği anlamına geliyor.

Kalıcı Silme Seçeneği de Olacak

Google Kişiler’e beklenen özellik sonunda geliyor. Çöp Kutusu, kullanıcıların yanlışlıkla sildikleri kişileri kurtarmasını kolaylaştıracak. Bir kişi silindiğinde önce Çöp Kutusu’na gidecek. Kişiler 30 gün sonunda kalıcı olarak silinecek ancak o zamana kadar kullanıcılar tüm detayları görüntüleyebilecek ve kurtarabilecek. Ayrıca “Sonsuza Kadar Sil” seçeneği de olacak. Aşağıda, Google tarafından paylaşan görselden Çöp Kutusu özelliğiyle silinen kişileri geri yüklemenin ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz:

Sadece Webde Kullanılabilir Olacak

Klasör, web kenar çubuğunda “Diğer kişi” altında görünecek. Google, çöp kutusunun herhangi bir cihazda (web, Android, iOS ve diğer) silinen kişileri içereceğini ancak Çöp Kutusu’nun sadece web üzerinden görüntülenip yönetilebileceğini belirtiyor. Varsayılan olarak açık olacak bu özellik, contacts.google.com üzerinde kişisel vee G Suite hesapları için önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olacak.