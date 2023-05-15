Google Kişiler'in Yeni Özelliği Yolda: Doğum Günlerini Unutmaya Son!

Google'ın Kişiler uygulamasına doğum günlerini ekleme özelliği geliyor. Böylelikle artık doğum günlerinde ekstra bildirim alabileceksiniz. İşte detaylar!

Google Kişiler'in Yeni Özelliği Yolda: Doğum Günlerini Unutmaya Son!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Mart ayından beri takip ettiğimiz üzere Google Kişiler artık merakla beklenen doğum günü bildirimleri sunuyor ve kullanıcıları bu bilgileri eklemeye teşvik ediyor.

Cihazınızda doğum günü bildirimleri kullanıma sunulduysa, Google Kişiler'de Öne Çıkanlar sekmesini açtığınızda Sizin için bölümünün altında bir "Doğum günleri ekle" kartı gösteriliyor: "Kişilerinizin doğum günlerini, onları doğum günü takviminizde görmek ve faydalı ipuçları almak için kaydedin."

Özellik Şimdilik Herkesin Kullanımına Sunulmuş Değil

Google Kişiler'in Yeni Özelliği Yolda: Doğum Günlerini Unutmaya Son!

"Doğum günleri ekle"ye dokunduğunuzda, hızlı, toplu tarih girişi için optimize edilmiş bir liste kullanıcı arayüzüne yönlendiriliyorsunuz. Doğum günü olmayan kişilerin yanında bir pasta simgesi görünür ve bu bilgileri ay, gün ve yıl arasında kaydırarak ekleyebiliyorsunuz.

Yeni özellik şu anlık 4.7.26.x sürümünde, bu nedenle herkese açık olarak sunulmuş değil.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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