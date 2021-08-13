Google Kişisel Veri Satan Şirkete Karşı Harekete Geçtiğini Açıkladı

Dünyanın en büyük arama motoruna sahip Google, kişisel veri satan şirket tarafından sağlanan koda uygulamasında yer veren geliştiricilere 7 gün süre verdi. Bu sürenin ardından kodu uygulamasından kaldırmayan uygulamaların ise çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Perşembe günü konu ile ilgili açıklamada bulunan yazılım devi, Android kullanıcılarının konum verilerini satan bir şirkete karşı harekete geçildiğini duyurdu.

Hedefte Kişisel Veri Satan Şirket ile Bağlantılı Uygulamalar Var

SafeGraph adlı bir şirket, CNET'e göre uygulama geliştiricilerine verdiği kodu kullanarak kullanıcılardan veri toplamış ve topladığı bilgileri üçüncü tarafa satmıştı.

Yapılan bir araştırma ile şirketin müşterilerinden birinin de koronavirüs ile mücadele çabasının bir parçası olarak veri toplamak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri olduğu ortaya çıktı.

Google, yeni yaptığı bir açıklamada haziran ayında SafeGRaph ile çalışan tüm uygulamalara 7 gün süre verdiğini söyledi. Bu uyarıya göre uygulama geliştiricilerinin 7 gün içinde SafeGRaph için veri toplamaya yardımcı olan kodu uygulamalarından kaldırması gerekiyordu. 7 günün sonunda kodun hala yer aldığı uygulamaların geliştiricileri ise çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı.

Şirketin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milletvekillerinin büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerine erişimi hakkında eleştirmesinin ardından geldi. Bu yılın başlarında Oregon'dan Senatör Ron Wyden diğer bazı senatörlerle beraber üçüncü taraf şirketlerin kişisel veri toplamadan önce mahkeme emri almasını gerektiren bir yasa tasarısı sunmuştu.

Yazılım devi, konum verilerini kendi uygulamalarında nasıl ele aldığı konusunda da geçmişte birçok eleştirinin ana odağı olmuştu. Arama devine geçen yıl Arizona Başsavcısı Mark Brnovich tarafından dava açılmıştı.

Dava, Google'ın Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki konum verilerini inceleyen Associated Press tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya dayanılarak açılmıştı. Bu, Google'ın konum izleme seçeneği kapalı olsa bile insanların nerede olduğunu takip etmesini içeriyordu.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcı Google'a izin vermese bile Google Haritalar ile kullanıcılar takip edilebiliyor ancak kullanıcıların "Web ve Uygulama Etkinliği" adı verilen başka bir ayara giderek istediği zaman konum izlemeyi kapatabiliyor.