Google Komplo Teorilerine Savaş Açtı: Şirketi Canından Bezdirdiler!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Google komplo teorilerine savaş açtı. Dünya genelinde 14 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili komplo teorileri havada uçuşuyor. İşte bu konuyla ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

Koronavirüs ile ilgili detaylar, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her ne kadar çoğunlukla bilimsel veriler ortaya koyulmaya çalışılsa bile yine de komplo teorisyenleri boş durmuyor. Onların hedefinde üç farklı kategori bulunuyor. Gizli araştırmalar yapan Çinliler, 5G ve Bill Gates. Tüm bunların tek ortak noktası ise birçok kişinin inanıyor olması.

Google komplo teorilerine kendi sitesinde yer vermeyecek

Geçtiğimiz günlerde komplo teorisyenleri bu virüsün Çin merkezli olduğunu ve buradaki laboratuarlarda üretildiğini ifade etmişti. İnternette çok geniş bir kitle tarafından kabul gören bu tür inanışlar; hem sayı hem de yaygınlık bakımından artış gösteriyor. Google konuyla ilgili çok net bir tedbir aldı.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre; aşı karşıtlığı ve mucizevi sağlık kürleri gibi insan sağlığıyla ilgili zararlı iddialara karşı alınan önlemlerin yeni kuralla birlikte daha sıkılaşacağı ifade edildi. Bunun içerisinde komplo teorileri de yer alacak. Yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için 6,5 milyon dolarlık yatırım yapan firma; güçlü bir ağ oluşturmak istiyor.

Koronavirüs teorileri ile ilgilenen reklamların hiçbir işine yaramayacak olan Google, böylece radikal bir karar almış oldu. Bunun nedeni ise firmaya komplo teorileri üzerinden bazen iyi miktarlarda ödemeler yapılıyordu. Sizce şirket bu kararıyla birlikte doğru olanı mı yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.