Google, Kripto Para Madenciliği Uygulamalarını Yasakladı

Google, geliştiricisi politikalarını güncellediğini duyurdu. İnternet devi bugünden itibaren kripto para madenciliği uygulamalarının Play Store’da yayınlanmasının yasaklandığını bildirdi.

Bu yılın başlarında kripto paralarla ilgili tüm reklamları yasaklama kararı alan Google, bu sefer de mining uygulamalarının Play Store’da yayınlanmasını yasakladı. Şirket, halihazırda mağazada olan kripto para madenciliği uygulamalarının önümüzdeki günlerde kaldırılacağını açıkladı.

Google, uygulama mağazasındaki madencilik uygulamalarını yasaklayan tek şirket değil. Apple, Haziran ayında iOS cihazlarda kripto para madenciliği yapan uygulamaları App Store’dan yasaklamıştı. Ancak iOS'a kıyasla, Android kullanıcıları hala bağımsız APK'ları kullanarak kripto madenciliği uygulamalarını yükleme seçeneğine sahipler. Dolayısıyla söz konusu yasağı hala atlatmanın bir yolu var.

Mountain View merkezli şirket, Google Geliştirici Politika Merkezi'nde Play Store’da izin verilmeyen içeriklerin açık bir listesini paylaşıyor. Buna göre, nefret söylemi, şiddet, terör, zorbalık ve benzeri içerikler uygulama mağazasında yer alamıyor. Yine de kriptokrasiyle ilgili yasakta bir istisna olduğunu söyleyelim. Google, mağazada bulut tabanlı kripto para madenciliği yapan uygulamalara izin verileceğini açıkladı.

Google, geçtiğimiz Nisan ayında popüler tarayıcısı Chrome’un web mağazasındaki tüm kripto para madenciliği uzantılarını yasaklamıştı. Benzer şekilde Facebook ve Twitter da kripto para birimlerinin genellikle yanıltıcı ve aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı almıştı.

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