Google Kripto Para Reklamlarını Yasakladı, Bitcoin Çakıldı!

Facebook'tan sonra Google'ın da kripto paralarla ilgili tüm reklamları yasaklaması, Bitcoin'e ağır darbe indirdi. Kararın ardından sabah saatlerinde 9 bin doların altına düşen Bitcoin, şu sıralar 8.725 dolardan işlem görüyor.

Google, bugün yayınladığı raporda 2017 yılı boyunca 3.1 milyar reklamı kaldırdığını açıkladı. Genellikle sahtekârlık, kimlik dolandırıcılığı ve zararlı yazılım yayma gibi sebeplerle reklamların kaldırıldığını söyleyen şirket, şimdi de kripto paralarla ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı aldı.

İnternet devinin bu kararı, doğal olarak kripto para piyasasını derinden etkiledi. Sabah saatlerinde dolar karşısında değer kaybeden Bitcoin, 8 bin dolara kadar geriledi. Ethereum yüzde 3,3 düşüşle 666.77 dolara, Ripple yüzde 3.8 düşüşle 0.74 dolara ve Bitcoin Cash ise yüzde 3.2'lik düşüşle 1.018.25 dolar seviyelerine indi.

Google tarafından yayınlanan blog'da, kripto para reklamlarına getirilecek yasağın Haziran 2018'de uygulanacağı açıklandı. Google Sürdürülebilir Reklamlar Direktörü Scott Spencer, kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerinin Google politikalarına ters olması sebebiyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Kripto paraların gelecekte hangi noktaya geleceğini öngöremediklerini söyleyen Spencer, "Bugüne kadar birçok müşterinin zarar gördüğü ortada ve bu nedenle kripto para alanına dikkatli yaklaşmak istiyoruz" dedi.

Facebook, bu yılın başlarında kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı almıştı.