Google, Kullanıcı Verilerini Toplayan Eklentileri Mağazadan Uçurdu

Google, kullanıcı verilerini topladıkları iddia edilen Avast ve AVG eklentilerini mağazadan kaldırdı. Adblock Plus’ın geliştiricileri tarafından keşfedilen gizlilik ihlalinin detayları haberimizde.

Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcıda en çok kullanılan uzantılardan (eklentilerden) Adblock Plus’ın geliştiricilerinden Wladimir Palant, Avast ve AVG’nin kullanıcı verilerini topladığını ortaya çıkardı. Bulgulara göre, Chrome uygulama mağazasında yayınlanan Avast ve AVG uzantıları, güvenlik şirketinin gezinme oturumunuzu yeniden oluşturmasını sağlayacak veriler dahil kullanıcıların gezinme alışkanlıkları hakkında bilgi topluyor. Palant, Avast’ın tarayıcıyı kaç kez açtığınızı, bir sayfada ne kadar zaman harcadığınızı, belirli bir sekmede nelere tıkladığınızı belirleyebileceğini söylüyor.

Kullanıcıları gözetlemek, hem Google hem de Mozilla’nın uzantı geliştiriciler için belirlediği şartları ihlal ediyor ki AdBlock Plus geliştiricileri kendi blog sayfalarında bunu açıkça paylaştı. Bunun ardından Mozilla ve Opera, Avast ve AVG’nin sunduğu eklentilere karşı aksiyonu aldı. Şimdi de Google, iki güvenlik firmasına ait çoğu eklentiyi Chrome Web Store’dan kaldırdı. Şu anda mağazada sadece AVG Online Security eklentisi yer alıyor. Öte yandan Mozilla da Google da uzantıların kaldırılma nedenleri hakkında bir açıklamada bulunmadı. Mozilla’nın Avast ile gizlilik konularını ele almak için çalıştıklarını biliyoruz. Yani Avast ve AVG eklentileri güncellemeyle tekrar mağazada indirilebilir olabilir.