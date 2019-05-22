Google, Kullanıcıların Şifrelerini 14 Yıl Boyuna Düz Metin Olarak Saklamış

İnternet devi Google, Google Apps kullanıcılarının şifrelerinin düz metin olarak saklanmasına neden olan bir hata keşfettiğini açıkladı.

Google, söz konusu hatanın 2005’ten bu yana devam ettiğini; ancak kullanıcılarının şifrelerinin üçüncü şahıslar tarafından erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını söyledi.

G Suite, Gmail ve Google’ın diğer uygulamalarının kurumsal bir sürümü ve görünüşe göre söz konusu üründe, şirketler için özel olarak tasarlanan bir özellik nedeniyle bu hata ortaya çıktı. Daha önce şirket yöneticileri için G Suite uygulamalarının kullanıcı şifrelerini manuel olarak ayarlamak mümkündü. Örneğin, yeni bir çalışan işe girmeden önce yönetici konsolu bu şifreleri düz metin olarak saklardı; ancak Google, bu özelliği daha sonra kaldırdı.

Parolalar düz metin olarak saklansalar da, en azından Google'ın sunucuları içinde saklandılar. Bu nedenle veriler kötü niyetli kişilerce zarar görmekten kurtuldu. İnternet devi, her ne kadar açıkça söylememiş olsa da, bu hatanın benzerlerinden farklı bir kategoride olduğuna dair kullanıcılarına güvence veriyor.

Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurumsal müşterilerimizin güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve sektörün hesap güvenliği için en iyi uygulamaları geliştirmekten gurur duyuyoruz. Biz burada kendi standartlarımıza ya da müşterilerimizin standartlarına uyamadık. Kullanıcılarımızdan özür diliyoruz”

Hatırlayanlar olacaktır; Facebook, geçtiğimiz ocak ayında kullanıcı şifrelerini düz metin olarak sakladığı sistemlerinde bir güvenlik açığı keşfettiğini açıklamıştı. Keşfedilen arka kapı nedeniyle yaklaşık 20 bin Facebook çalışanının 200 milyon ila 600 milyon kullanıcının düz metin şeklinde saklanan şifrelerine rahat bir biçimde erişebildiği ortaya çıkmıştı.