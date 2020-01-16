Google, Kullanılmayan Chrome Uygulamalarını Siliyor

Google, kullanılmayan Chrome uygulamalarını sileceğini açıkladı. Haziran 2022 itibarıyla, uygulamalar kaldırılacak. Chrome uygulamaları, Windows, MacOS ve Linux'ta zaten çalışmıyordu, uygulamalar artık Chrome OS’da da çalışmayacak.

Chrome uygulamaları, masaüstünüzden başlatabileceğiniz, işlevsel web tabanlı uygulamalardır. Chrome uzantıları ise Chrome uygulamalarından farklıdır ve uygulamaların silinmesi, uzantıların çalışmasını etkilemez.

Her zaman web uygulamaları kullanıyor olsanız bile, gerçek Chrome uygulamalarını hiç kullanmamış olma olasılığınız oldukça yüksek. İnternet deneyiminizi çoğu zaman negatif etkileyen uygulamaların silinmesiyle ilgili endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok gibi görünüyor.

Uygulamaların Kaldırılmasıyla İlgili Google’ın Zaman Çizelgesi

Mart 2020: Chrome internet sitesi mağazası yeni Chrome uygulamalarını kabul etmeyi durduracak. Haziran 2022'ye kadar mevcut Chrome uygulamaları güncellenebilecek.

Haziran 2020: Windows, Mac ve Linux'ta Chrome uygulamaları desteği sonlandırılacak. Chrome Kurumsal ve Chrome Eğitim sürüm yükseltmesi olan kullanıcılar, Aralık 2020'ye kadar yükseltme gerçekleştirebilecek.

Aralık 2020: Windows, Mac ve Linux'ta Chrome uygulamaları sonlandırılacak.

Haziran 2021: NaCl, PNaCl ve PPAPI API'leri için destek sonlandırılacak.

Haziran 2021: Chrome OS'de, Chrome uygulamaları desteği sonlandırılacak. Chrome Kurumsal ve Chrome Eğitim sürüm yükseltmesi olan kullanıcılar, Haziran 2022'ye kadar yükseltme yapabilecek.

Haziran 2022: Tüm kullanıcılar için Chrome OS'da Chrome uygulamaları desteği sonlandırılacak.