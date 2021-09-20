Google, Kullanılmayan Uygulamaların İzinlerini Sıfırlayacak

Android 11 ile uzun süredir kullanılmayan uygulamaların izinlerini sıfırlamaya yönelik karar alan Google, oldukça yakın bir zamanda bu özelliği tüm Android cihazlara getirmeyi hedefliyor. Bu sayede uzun süredir kullanılmayan uygulamalar kritik işlevlere erişebilmek için tekrar izin almak zorunda kalacak.

Kullanılmayan Uygulamaların İzinlerini Sıfırlama Tüm Android Cihazlara Geliyor

Temel olarak baktığımızda uzun süredir kullanmadığınız bir uygulamanın mikrofon, kamera ve depolama gibi birimlere erişmesi için hiçbir neden bulunmuyor. Yani otomatik sıfırlama özelliği tartışmaya açık olmayan bir gizlilik özelliği olarak tanımlanabilir.

Google, yaptığı resmi açıklama ile birlikte bu özelliğin Android 6.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabilir hale geleceğini duyurdu. Söz konusu özelliğin diğer cihazlara yayılması ise Aralık 2021 itibarıyla başlayacak.

"Android 11 ile izinleri otomatik sıfırlama özelliğini duyurduk. Bu özellik, uygulama birkaç ay boyunca kullanılmazsa, uygulamanın çalışma izinlerini otomatik olarak sıfırlayarak kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olur. Aralık 2021'den itibaren bunu milyarlarca cihaza daha genişletiyoruz.

Bu özellik Android 6.0 (API 23) veya sonraki sürümleri çalıştıran Google Play hizmetlerine sahip cihazlarda otomatik olarak etkinleştirilecek. Bu özellik Android 11 (API 30) ceya sonraki sürümleri hedefleyen uygulamalar için varsayılan olarak etkinleştirilecek. Kullanıcılar API 23 ila API 29 düzeylerini hedefleyen uygulamalar için otomatik izin sıfırlamayı manuel olarak etkinleştirebilir."

Peki siz Google tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomatik izin sıfırlama kullanıcı gizliliği adına önemli bir gelişme olarak tanımlanabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.