Google, Lazer Işın ile 20 Gbps İnternet Göndermeyi Başardı

Google'dan lazer ışın ile internet hizmeti. Google'ın çatı şirketi Alphabet, 20 Gbps lazer ışını ile Kongo Nehri arasındaki iki kasabaya köprü kurdu. Project Taara'nın kablosuz optik iletişim bağlantıları, Kongo Nehri boyunca Brazzaville'den Kinşasa'ya ışık hızında bağlantı sağlıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet, internete erişimi olan kasabaları lazer ışınlarıyla internete bağlamayı deniyor. Bugün, Alphabet'in uydusu "X Lab", genellikle "fibersiz fiber optik" olarak tanımlanan deneysel noktadan noktaya optik iletişim sistemi olan Project Taara hakkında bir güncelleme paylaştı.

Google'dan lazer ışınla internet: Project Taara

Şirket, Afrika'da çalışan bir kurulum gerçekleştirdi ve Kongo Nehri boyunca (yaklaşık 5 km), milyonlarca insanın yaşadığı bir kasabaya 20 Gbps'lik bağlantı göndererek internet erişiminin maliyetini düşürdü.

Taara lazer ışını, Kongo Nehri'nin karşı taraflarında bulunan Kongo Cumhuriyeti'ndeki Brazzaville ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kinşasa arasındaki boşluğu kapatıyor. Brazzaville'de iyi bir internet bağlantısı var, ancak kimse dünyanın en derin ve ikinci en hızlı nehrinden fiber hat geçirmek istemediğinden, Kinşasa nehrin 400 km çevresinde uzanan bir fiber hat kullanıyor ve internet beş kat daha pahalı.

Alphabet'in 20 Gbps ticari bağlantısı 20 gündür çalışıyor ve şirket, bu süre içinde yüzde 99,9 çalışma süresi ile yaklaşık 700 TB veri sunduğunu söylüyor.

Taara, 2017'de başlatılan "Loon" internet balon projesinden doğdu. Başlangıçta Google, interneti gökten ışınlamak için uçan kuleler inşa ediyordu. SpaceX de Starlink uydularını optik uydu içi iletişim için uzay lazerleriyle donatarak benzer bir şey yapmaya başladı.

Gökyüzü ve uzay tabanlı lazer iletişiminin en büyük yararı, noktadan noktaya optik ışına çok fazla müdahale olmamasıdır. Yere dayalı lazerler, neredeyse her şeyle uğraşmak zorunda oldukları için daha fazla engele sahip: yağmur, sis, kuşlar ve Alphabet'in blog yazısına göre bir zamanlar meraklı bir maymun bile. Taara projesi ise tüm bu yer tabanlı engelleri çözmekle ilgiliydi.

Alphabet, "Bir bağlantı oluşturmak için Taara'nın terminalleri birbirini arar, diğerinin ışık huzmesini algılar ve yüksek bant genişliğine sahip bağlantı oluşturmak için 'el sıkışması' gibi kilitlenir." diyor. Alphabet ayrıca hizmet kesintisi olmadan pus, hafif yağmur ve kuşlarla başa çıkabildiklerini söylüyor.