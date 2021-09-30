Google Lens Chrome Tarayıcısına Geliyor!

Google Lens, Chrome tarayıcısı için duyuruldu. Google'ın en önemli araçlarından biri olarak görülen Lens, Android işletim sistemli akıllı telefonların ayrılmaz bir parçası olmaya devam ederken dünyanın dört bir yanındaki insanın gerçek dünyadaki nesneleri tanımlamasına ve çok daha fazlasını yapmasına olanak tanıyor.

Android'de sahip olunan söz konusu bütün avantajların Google'ın masaüstü web tarayıcısı Chrome'da olmaması elbette ki pek çok Google kullanıcısını hayal kırıklığına uğratmıştı ancak Google, Search On etkinliğinde Lens kullanıcılarının senelerdir beklemekte olduğu özelliğin masaüstü tarayıcısına geleceğini açıkladı.

Google Lens Chrome'a Ne Zaman Gelecek?

Google, yeni özelliği önümüzdeki aylarda Chrome masaüstü tarayıcısının kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

İlk olarak 2008 yılında kullanıma sunduğu Chrome tarayıcısına her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, Lens özelliğini de kullanıcılara sunarak daha kullanıcı dostu bir tarayıcı sunmak istiyor.

Yeni özellik, Chrome'da bir web sitesini ziyaret ettiğinizde denk gelebileceğiniz metin, fotoğraf ya da video içeriklerini seçmeniz ve taramanız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Lens, eğer bir tarama işlemi gerçekleştirmeye ihtiyacınız olduğunda o içeriği hem tarayıp sonuçları sizin için aynı sekmede görüntüleyecek. Böylece yeni bilgilere ulaşmak için başka bir sekmeye geçmenize gerek kalmayacak.

Örnekle açıklamak gerekirse web sayfasında yer alan bir çadır gördüğünüz zaman bu çadırın aynısını ya da benzerlerini sayfadan ayrılmadan hızlıca tarayabileceksiniz. Lens, fotoğrafla uyumluluğa sahip diğer fotoğrafları sizin için sayfaya getirecek.

Google Lens Akıllı Telefonlarda Daha İşlevsel Hale Geliyor

Google, Lens'i Chrome'a getirmenin yanı sıra onun akıllı telefonlarda yapabildiklerinin sınırını da arttırıyor. MUM sayesinde Lens'e gördükleriniz ile ilgili sorular sorabileceksiniz. Örneğin çok beğendiğiniz bir tasarıma sahip gömlek bulduğunuzu varsayalım. Bu gömleğin tasarımını gömlekte değil de çorapta görmek isterseniz akıllı telefonunuzu gömleğe doğrultmanız ve arama sorgusuna bu tasarıma sahip çoraplar yazmanız yeterli olacak.

Burada bütün görevi yerine getirecek olan sadece Google olacak. Sizin bu sorguyu gerçekleştirmenin dışında başka herhangi bir şey yapmanıza gerek olmayacak. Bununla birlikte özelliğin başlangıçta sadece İngilizce dilini destekleyeceğini de belirtelim.