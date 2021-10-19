Google Lens İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Google Lens indirme sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Telefonun kamerası ile görüntü işleme özelliğini birleştiren Lens, Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden 1 milyardan fazla indirildi.

Google Lens İndirme Sayısı 1 Milyarı Aştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin popüler uygulaması Google Lens, Android platformunda büyük bir başarı elde etti. Başarılı uygulama, Google Play Store'da bir milyar indirme sayısını geride bıraktı.

Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Lens, bir milyardan fazla indirilerek Google Mesajlar, Snapchat, Telegram ve Viber gibi uygulamaların arasında yerini aldı. Lens isimli uygulama, uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde bulunuyor.

Google tarafından geliştirilen görüntü tanımlama teknolojisi, tara ve bul adımlarını içeriyor. Lens, akıllı telefon kullanıcısının telefonun kamerasını kullanarak bir nesneyi taratması ve o nesne hakkında ayrıntılı olarak bilgi almasına yardımcı olabiliyor.

Google Lens Avantajları Neler?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamanın bazı önemli avantajları bulunuyor. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren avantajlardan bazıları şunlardır: