Google Lens İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!
Akıllı telefon kullanıcıları arasında oldukça popüler bir uygulama olan Google Lens indirme sayısı ile büyük başarı elde etti. İşte merak edilen tüm detaylar!
Google Lens indirme sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Telefonun kamerası ile görüntü işleme özelliğini birleştiren Lens, Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden 1 milyardan fazla indirildi.
Google Lens İndirme Sayısı 1 Milyarı Aştı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin popüler uygulaması Google Lens, Android platformunda büyük bir başarı elde etti. Başarılı uygulama, Google Play Store'da bir milyar indirme sayısını geride bıraktı.
Telegram Yeni Bir Rekora İmza Attı
WhatsApp tarafındaki güvenlik endişelerinin ardından kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni bir rekora imza attı.
Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Lens, bir milyardan fazla indirilerek Google Mesajlar, Snapchat, Telegram ve Viber gibi uygulamaların arasında yerini aldı. Lens isimli uygulama, uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde bulunuyor.
Google tarafından geliştirilen görüntü tanımlama teknolojisi, tara ve bul adımlarını içeriyor. Lens, akıllı telefon kullanıcısının telefonun kamerasını kullanarak bir nesneyi taratması ve o nesne hakkında ayrıntılı olarak bilgi almasına yardımcı olabiliyor.
Google Lens Avantajları Neler?
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamanın bazı önemli avantajları bulunuyor. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren avantajlardan bazıları şunlardır:
- Bir restorana gittiğinizde ne sipariş edeceğinize dair en ufak bir fikriniz bile yoksa Lens'in size popüler yiyeceklerle ilgili bilgi vermesine izin verebilirsiniz.
- Yakınınızda gezilebilecek popüler yerler arıyorsanız Lens'ten çevrenizdeki popüler yerler hakkında size bilgi vermesi için yardım alabilirsiniz.
- Örneğin önünüzde ismini bilmediğiniz bir çiçek ve benzeri şeyler olduğunda telefonun kamerasını açabilir ve o çiçeğin ismini öğrenebilirsiniz.
- Arkadaşınızın köpeğinin cinsini çok merak ettiyseniz Lens ile taratabilir ve köpeğin hangi cinsten olduğunu öğrenebilirsiniz.
- Lens özellikle matematik, kimya, biyoloji ve fizik gibi derslerle ilgili takıldığınız konularda size yardımcı olabilir.
- Başka ülkelere seyahat etmekten hoşlanıyor ve bunu çok sık aralıklarla yapıyor ancak gezmek için gittiğiniz ülkelerde yerel halkın konuştuğu dili anlamıyorsanız Lens'in gerçek zamanlı çeviri aracını kullanabilirsiniz. Bu, telefonunuzun kamerasını metnin olduğu bölüme sabitleyerek gerçekleştirilir.
- Bir dizi, film izlerken veya sokakta gezerken çok güzel bir çanta veya kıyafet gördüyseniz ve sizin için çok etkileyici ise Lens ile o ürünü taratabilir ve ürünü internette satılıyorsa bulabilirsiniz.
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