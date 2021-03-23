Google Lens Kullanımını Arttırmak İçin Yeni Adımlar Atılıyor

Google Lens kullanımının artması için uzun bir zamandır birbirinden çeşitli stratejiler geliştirilip uygulanıyor. Telefonun kamerası ile görüntü işleme özelliğini birleştiren Lens ile ilgili bu gibi adımların atılmasının sebebinin ise Android işletim sistemi kullanan kişilerin daha çok elinin altında olmasını sağlamak olduğu düşünülüyor.
Google Lens Kullanımını Arttıracak Yeni Bir Yol İzleniyor
Android Police'teki habere göre Google, Lens'in daha fazla kullanıcının ilgisini çekmesini sağlamak ve kullanım oranını arttırmak için arama çubuğu widget'ında yer alan mikrofon simgesinin yanına Lens simgesini göstermeye başladı.
Simge şu anda bütün kullanıcılarda görünmüyor ve Android sürümüne bağlı olarak da sunulmadı. Bu, Google'ın söz konusu simgeyi şu an sadece bazı kullanıcılara gösterdiği anlamına geliyor.
Google Lens Avantajları Nelerdir?
Lens uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde yer alıyor. Google tarafından geliştirilen görüntü tanımlama teknolojisi, tara ve bul adımlarını içeriyor. Lens, akıllı telefon kullanıcısının telefonun kamerasını kullanarak bir nesneyi taratması ve o nesne hakkında ayrıntılı olarak bilgi almasına yardımcı olabiliyor.
Lens'in bazı avantajları şunlardır:
- Örneğin önünüzde ismini bilmediğiniz bir çiçek ve benzeri şeyler olduğunda telefonun kamerasını açabilir ve o çiçeğin ismini öğrenebilirsiniz.
- Başka ülkelere seyahat etmekten hoşlanıyor ve bunu çok sık aralıklarla yapıyor ancak gezmek için gittiğiniz ülkelerde yerel halkın konuştuğu dili anlamıyorsanız Lens'in gerçek zamanlı çeviri aracını kullanabilirsiniz. Bu, telefonunuzun kamerasını metnin olduğu bölüme sabitleyerek gerçekleştirilir.
- Bir dizi, film izlerken veya sokakta gezerken çok güzel bir çanta veya kıyafet gördüyseniz ve sizin için çok etkileyici ise Lens ile o ürünü taratabilir ve ürünü internette satılıyorsa bulabilirsiniz.
- Bir restorana gittiğinizde ne sipariş edeceğinize dair en ufak bir fikriniz bile yoksa Lens'in size popüler yiyeceklerle ilgili bilgi vermesine izin verebilirsiniz.
- Yakınınızda gezilebilecek popüler yerler arıyorsanız Lens'ten çevrenizdeki popüler yerler hakkında size bilgi vermesi için yardım alabilirsiniz.
- Arkadaşınızın köpeğinin cinsini çok merak ettiyseniz Lens ile taratabilir ve köpeğin hangi cinsten olduğunu öğrenebilirsiniz.
- Lens özellikle matematik, kimya, biyoloji ve fizik gibi derslerle ilgili takıldığınız konularda size yardımcı olabilir.
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