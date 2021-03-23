Google Lens Kullanımını Arttırmak İçin Yeni Adımlar Atılıyor

Google Lens kullanımının artması için uzun bir zamandır birbirinden çeşitli stratejiler geliştirilip uygulanıyor. Telefonun kamerası ile görüntü işleme özelliğini birleştiren Lens ile ilgili bu gibi adımların atılmasının sebebinin ise Android işletim sistemi kullanan kişilerin daha çok elinin altında olmasını sağlamak olduğu düşünülüyor.

Google Lens Kullanımını Arttıracak Yeni Bir Yol İzleniyor

Android Police'teki habere göre Google, Lens'in daha fazla kullanıcının ilgisini çekmesini sağlamak ve kullanım oranını arttırmak için arama çubuğu widget'ında yer alan mikrofon simgesinin yanına Lens simgesini göstermeye başladı.

Simge şu anda bütün kullanıcılarda görünmüyor ve Android sürümüne bağlı olarak da sunulmadı. Bu, Google'ın söz konusu simgeyi şu an sadece bazı kullanıcılara gösterdiği anlamına geliyor.

Google Lens Avantajları Nelerdir?

Lens uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde yer alıyor. Google tarafından geliştirilen görüntü tanımlama teknolojisi, tara ve bul adımlarını içeriyor. Lens, akıllı telefon kullanıcısının telefonun kamerasını kullanarak bir nesneyi taratması ve o nesne hakkında ayrıntılı olarak bilgi almasına yardımcı olabiliyor.

Lens'in bazı avantajları şunlardır: