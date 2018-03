"Google Lens" Özelliği Artık Android Cihazlarda

Google’ın geçen yıl Ekim ayında tanıttığı Google Pixel 2’nin en önemli özelliklerinden birisi olan Google Lens, artık tüm Android cihazlarda kullanılabilir durumda olacak. Uygulama adeta telefonunuzun kamerasını akıllı hale getirerek çektiğiniz fotoğraflar hakkında çeşitli bilgiler sunuyor. Google Assistant ve Google Fotoğraflar üzerinden erişilebilen bu özelliği kullanabilmeniz için uygulamanızı güncellemeniz yeterli.

Google Lens, çektiğiniz fotoğraflarla ilgili bilgiler vermesinin yanı sıra, telefonunuzun kamerasını açıp herhangi bir bölgeye doğrulttuğunuzda, o bölgedeki mekanlarla ilgili çeşitli bilgiler de sunuyor. Örneğin bir cafeye, restorana veya tarihi bir binaya doğru telefon kameranızı doğrulttuğunuzda, kameranız bu mekanları tanıyor ve bu mekanların ne olduğunu, hangi saattlerde açık olduğunu, mekanlarla ilgili olumlu ve olumsuz yorumları size gösteriyor. Uygulama, mekanları ve binaları tanımasının yanı sıra, şehirlerin sembol yapılarını, çeşitli markaları, logoları, yazıları, filmleri hatta bazı kedi/köpek türlerini bile tanıyarak size bilgiler verebiliyor. Google Lens’in bir diğer önemli özelliği de telefonunuzun kamerasını Wi-Fi bilgilerini içeren bir etikete veya yazıya doğru doğrulttuğunuzda, otomatik olarak Wi-Fi ağına bağlanabilmesi. Evernote’un sunduğu iş kartından otomatik isim, numara ve diğer bilgileri kaydetme özelliği de yine Lens’te bulunan önemli özellikler olarak göze çarpıyor.

Google Lens uygulaması şu an için sadece Android cihazlarda kullanılabiliyor ancak Google, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamanın çok yakında iPhone ve iPad’leri olan iOS kullanıcıları için de kullanılabilir olacağını duyurdu. Google Lens ilgili daha detaylı kullanım bilgilerine şuradan ulaşabilirsiniz.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62