Google Lens Sanal Olarak Saçlarınızı Boyayacak

Saçlarınızı boyamak ya da saç renginizi değiştirmek her ne kadar eğlenceli görünse de bir takım riskleri beraberinde getiriyor. Saç boyası kutusunun üzerinde gördüğünüz rengin birebir size uymaması veya yakışmaması durumunda, rengi hemen değiştirmek mümkün olmuyor. Bu sebeple harekete geçen Google, uzun süredir yayında olan Google Lens uygulaması aracılığıyla kullanıcıların saç boyalarının rengini kendi saçlarında kolayca görebilecekleri bir sistemi devreye soktu.

L'Oréal ile ortaklık kuran Google, saç boyası seçmenizi kolaylaştıracak yeni bir yöntem geliştirdi. Google Lens üzerinde yapılan değişiklik sonrasında, herhangi mağazada gördüğünüz saç boyasının size yakışıp yakışmayacağını hemen kontrol edebileceğiniz bir özellik uygulamaya eklendi.

Halihazırda Amerika'da bulunan 500 farklı Wallmart mağazasında kullanılmaya başlayan özellikle birlikte kullanıcıların Google Lens uygulamalarını açtıktan sonra kameralarını saç boyasına tutacakları, bu hareketi yapmalarının hemen ardından kendilerini o renk saçla görebilecekleri belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde L'Oréal tarafından satın alınan artırılmış gerçeklik şirketi Modiface'in yaptığı geliştirmeler sonrasında ortaya çıkan teknoloji, birçok kadın kullanıcı tarafından şimdiden kullanılmaya başlandı.