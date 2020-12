Google Makyaj Yapma Özelliği Aldı!

Google makyaj yapma özelliğine sahip oldu. Kullanıcılar, teknoloji devi Google tarafından arama kısmına entegre edilen özellik sayesinde sanal makyaj yapabilecek. Peki, teknoloji firması tarafından sunulan yeni özellik nasıl kullanılır? Şirket tarafından sunulan artırılmış gerçeklik özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Günümüzde insanların büyük bir kısmı, alışverişi internet üzerinden gerçekleştiriyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan alışverişlerin yüzde 73’lük kısmının çevrim içi olarak yapıldığı belirtildi. Çevrim içi alışverişin birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. Dezavantajlara örnek olarak ürünlerin denenmeden dijital ortamda satın alınmasının yol açtığı durumlar gösterilebilir.

İnternet üzerinden alışveriş yaparken makyaj ürünü alma aşaması biraz zor olabilir çünkü insanlar satın alma aşamasında kararsız kalabilir. Örneğin, göz farının ve rujun teninizde nasıl görüneceğini tahmin etmek zordur. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, söz konusu sebepten ötürü satın alma aşamasında kararsız kalan kullanıcılara çok önemli bir özellik sundu.

Google Makyaj Yapma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google tarafından sunulan yeni artırılmış gerçeklik (AR) özelliği sayesinde kullanıcılar, bir makyaj ürününü dijital ortamda satın almadan önce deneyebilecek. Şirket bu özellik için MAC Cosmetics, L’Oreal gibi firmalar ile anlaştı. Peki, ABD merkezli teknoloji devi tarafından sunulan makyaj yapma özelliği nasıl kullanılır?

Yeni özelliği kullanabilmek için ilk olarak anlaşmalı firmaların ürünlerini Google arama motoru üzerinden aratmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından arama sonuçlarında yer alan “Try it on” isimli butona dokunmalısınız. Try it on butonuna dokunduğunuz takdirde karşınıza artırılmış gerçeklik ekranı açılacaktır. Açılan ekran üzerinden arattığınız makyaj ürününün tonlarını yüzünüzde gerçek zamanlı olarak deneyebilirsiniz.

Google, alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyan makyaj yapma özelliği şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan kullanıcılar için kullanıma sundu. Sadece mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen özelliğin çok yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Sanal makyaj yapma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji devi tarafından kullanıma sunulan yeni artırılmış gerçeklik özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.