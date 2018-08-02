Google Maps Arabasına Hareket Çeken Genç Sosyal Medyanın Gündeminde

Google Street View üzerinden yayınlanacak görüntüleri çeken arabalara küfür etmek ya da el hareketi çekmek yeni bir şey değil; ancak Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan genç adam bunu bir adım daha ileriye götürerek, işi inatçılığa dönüştürdü.

Dün akşam itibarıyla ilk olarak Reddit’in “funny (komik)” sayfası altında paylaşılan görüntülerde, kimliği belirsiz bir gencin Google Street View arabasını dakikalar boyunca takip ettiği görüldü. Bütün sokak boyunca arabanın arkasından giden gencin el hareketi yapmayı bırakmadığı da dikkatleri çekti. Arabanın bir başka sokağa döndüğü anlarda dahi hareket çekmeye devam eden gencin hareketleriyse sosyal medyayı salladı.

Görüntülerin Reddit üzerinde paylaşılmasının ardından özellikle Twitter kullanıcıları görüntülere büyük ilgi gösterdiler. Binlerce kişi kararlı geçin dakikalarca hareket geçerek arabanın arkasından gitmesini inatçılık olarak yorumladı.

GIF şeklinde yayınlanan görüntülerin doğru olmadığını iddia edenler ise Google Maps üzerinden aynı noktaya gittiklerinde yaşananların doğru olduğunu gördüler. Görenlerin gülümsemesine yol açan o görüntüleriyse hemen yukarıda yer alan GIF üzerinden görebilirsiniz.