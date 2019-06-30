Google'ın harita servisi Google Maps, kullanıcılarına kestirme yol göstereyim derken bataklığa sürükledi.

Google Maps'de Büyük Hata!

Google Haritalar, kullanıcıların sürüş sırasında varacakları noktalara daha çabuk ulaşmaları için yol tarifi yapmakta. Gidilecek olan hedefi analiz ederken trafik koşullarını da hesaba katan Google Maps, böylece kullanıcılara en hızlı şekilde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta. Fakat bu kez hiç yardımcı olamadı.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 100'ü aşkın sürücü Google Haritalar uygulamasını kullanarak önerilen rotadan gitti. Ancak araçların hemen hepsi kendilerini çamur deryasında buldu.

Google Maps, Denver Uluslararası Havalimanı’na giden Pena Bulvarı'nda meydana gelen bir kazanın raporlanmasının ardından, navigasyonu kullanan araç sahiplerine mevcut rotayı kullanmak yerine alternatif bir güzergah önerdi.

Google Maps, Araçları Bataklığa Götürdü

Sürücülerin trafikte daha az vakit geçirmesini ve havalimanına daha erken varmalarını isteyen Google, tarif ettiği alternatif yolun üzerindeki bataklığı hesap edemedi ve araçlar bataklığa saplandı.

Son iki gündür artan yağışlar nedeniyle oluşan çamurlu yollardan Google Maps'in haberi olmadığı için böyle bir hata yaşandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Her zaman en iyi yönergeleri sağlamak için çalışırken, hava durumu gibi öngörülemeyen koşullar nedeniyle sorunlar ortaya çıkabilir. Tüm sürücüleri yerel yasalara uymaları, dikkatli olmaları ve araba kullanırken en iyi kararları almaları yönünde teşvik ediyoruz."

Sizler Google Maps'in bu hatası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutamayın!