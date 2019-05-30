Google Maps, Artık Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini de Gösterecek

TechCrunch’a göre, ABD’de ve başka yerlerde sınırlı testler yaptıktan sonra Google Maps (Google Haritalar), hız sınırı uyarılarını ve hem sabit hem de mobil radar konumlarını 40’tan fazla ülkede göstermeye başlayacağını doğruladı. Söz konusu özellikler, Google’ın sahibi olduğu Waze’den ödünç alındı ve hem iOS hem de Android Haritalar’da yer alacak. Hız sınırı işaretleri Haritalar'ın alt köşesinde bulunuyor ve normal radar ile fotoğraflı radar tuzakları da sanal yollarda simgeler olarak gösteriliyor.

Google’a göre bu yeni özellikler; Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Nabibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe’de geçerli olacak.

Bazı Ülkelerde Yasaklamalar Mevcut

Fransa, İsviçre ve Almanya’daki kullanıcılar Reddit’te yaptıkları yorumlarda, Google Maps’te radar tuzaklarının yerlerini göremediklerini belirtti. Bu durum muhtemelen, bu ülkelerde bu gibi özelliklerin yasak olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Fransa’da polisler, yasaklı uygulamalar kullanıyor musunuz diye bakmak için cep telefonunuzu kontrol edebilir, bu sebeple size daha fazla ceza verebilir ve hatta aracınızı bağlayabilir.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları yeni özelliklerden yararlanabilirler ancak şimdilik yalnızca Android kullanıcıları, sabit fotoğraflı radarların ve mobil radarların konumunu bildirme yetkisine sahip. Google, yeni özellikleri Waze’den ödünç aldı ve TechCrunch’a göre bunun için resmi kaynakları ve sürücü geri bildirimlerini de kullanıyor. Ancak Waze’in daha zengin özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Yeni özelliklerle birlikte Google Maps, artık sürücüleri trafik kazalarına, kırmızı ışık kameralarına ve diğer tehlikeli durumlara karşı da uyaracak.

Google Maps aslında sade bir navigasyon uygulaması olmasına rağmen oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Örneğin uygulamada hala aracınızın hızı gibi bazı bilgiler gösterilmiyor. Dolayısıyla hız sınırı ve radar tuzağı özelliklerinin gecikmiş değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz.