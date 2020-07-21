Google Maps Bisiklet Yolu Tarifi Almak Artık Mümkün

ABD'li şirket Google tarafından geliştirilen yeni güncellemeyle birlikte Google Maps bisiklet yolu tarifi verebiliyor. Bu sayede bulunduğunuz bölgeden gitmek istediğiniz yer için en kısa bisiklet yolunu Google Maps size sunabilir.

Google Maps'e ilk olarak 10 yıl önce bisiklet yol tarifleri eklendi ve şimdi yaklaşık 30 ülkede kullanılabiliyor. Ancak Google, büyük bir güncellemeyle Google Maps bisiklet yolu tarifi özelliğini genişletiyor. Artık kullanıcılar yol özelliklerini görebilir, paylaşımlı bisikletlere erişebilir. Nedir bu paylaşımlı bisikletler?

Google Maps bisiklet yolu tarifi ve paylaşımlı bisikletler

Google Maps bisiklet yolu tarifi ararken yakınlardaki paylaşımlı bisikletleri bulabilirsiniz. Bu; bisiklet paylaşım istasyonuna yürüme talimatlarını, bisiklet kullanılabilirliğini ve bisikleti yeniden yerleştirebileceğiniz yerleri içerir. Yani kiraladığınız bisikleti tekrardan nereye koyabileceğinizi artık Google Maps'te görebilirsiniz.

Google Maps bisiklet yolu tarifi şirketin son zamanlarda ilgisini çeken bir özellikti. Koronavirüsle birlikte tekli seyahatlar önem kazandı ve bisiklet bunun için ideal. Hatta Google, Google Maps bisiklet yolu tarifine olan ilginin yüzde 69 oranında arttığını ve geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.