Google Maps Yer Şekillerini Gerçeğe Yakın Renkleriyle Kaplıyor

Google Maps bir bölgenin doğal özelliklerini daha doğru tasvir etmek, araziye daha fazla ayrıntı eklemek ve coğrafya hakkında daha fazla bilgi vermek için yeni bir özellik test ediyor. Artık Google Maps'teki yer şekilleri gerçek renkleriyle kaplanacak.

Google yeni özellik kapsamında özellikle kurak, buzlu, ormanlık ve dağlık alanların uydu görüntülerine bakarak doğal güzelliklerin gerçek renklerine yakın olacak şekilde gösterileceğini söylüyor.

Google Maps'te yer şekillerini tespit etmek kolaylaşıyor

Google test edilen güncellemeye ilişkin "Yoğun biçimde kaplanmış bir ormanı koyu yeşil olarak sınıflandırılabilirken, düzensiz çalılıklardan oluşan bir alanı sie yeşilin daha açık bir tonuyla gösterebiliriz" diyor.

Örneğin Google Maps'te karlı bir dağ, çevredeki alandan kolaylıkla ayırt edilebilecekke aynı şekilde düzensiz veya yemyeşil bitki örtüsüne sahip bölgeler daha yoğun renklere sahip olacak.

Google Maps'e ayrıntılı sokak bilgisi özelliği

Yer şekillerinin bu kadar detaylandırılmasının haricinde artık Google Maps'te kaldırımların ve yaya geçitlerinin de tam düzenine erişilebilecek. "Bir yolun gerçek şeklini ve genişliğini gösteren ayrıntılı sokak bilgilerini" Google Maps'e ekleyecek ABD'li şirket, bu özelliğin bölge bölge sunulacağını söyledi.