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Google Maps'e Gizli Mod Geliyor

Google Maps Yeni iOS Güncellemesi
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Yazılım

Google I/O 2019 geliştirici konferansında Google Maps'e gizli modun geleceği açıklandı. Bu gizli mod sayesinde harita üzerinde görüntülenen konumlar ve haritada yapılan aramalar, sonrasında arama geçmişi üzerinde görünmeyecek.

Google Maps Gizli Mod Nasıl Kullanılır?

Google I/O 2019 etkinliğinde Google Maps'in gizli mod özelliğinin nasıl aktif edilebileceği de gösterildi. Gizli modu açmak için haritalar uygulamasının üst kısmında bulunan profil resminize bir kez dokunun, ardından açılan pencereler arasından 'Gizli Modu Aktif Et' seçeneğine gelin. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar, sonrasında gizli mod otomatik olarak açılacak.

Gizli modu aktif ettikten sonra Google Maps ile Google hesabınız arasında herhangi bir veri transferinin gerçekleşmeyeceği açıklandı. Gizli moddayken yaptığınız tüm aramalar ve görüntülediğiniz tüm konumlar hiçbir şekilde görüntülenmeyecek. Gizli mod şu anda ne yazık ki tüm kullanıcılarda aktif değil. Google açıklamasında gizli modun bu yıl içerisinde tüm kullanıcılara açılacağını belirtti; ancak konuyla ilgili net bir tarih vermedi.

Sizler Google'ın haritalara getirdiği bu yenilik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik işe yarar cinsten mi? Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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