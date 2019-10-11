Google Maps, Görme Engellilere Yardımcı Olacak Yeni Özelliğini Duyurdu

Google, haritalar servisine görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak yepyeni bir özellik getirdi. Artık görme engelli kişiler çok daha rahat bir şekilde istediklere yere gidebilecek.

Google'ın "Ayrıntılı Sesli Rehberlik" adını verdiği özellik ile görme engelli kullanıcılar ayrıntılı bir şekilde yol tarifi alacak. Dünya Görme Günü kapsamında yayına alınan yeni özellik ile görme engelli kullanıcılar gitmek istedikleri yere rahatça gidebilecek.

Google Maps, görme engelli kullanıcılar yaya geçidine geldiğinde sesli bir biçimde uyaracak ve bilgi verecek. Kullanıcılar rotalarından farklı bir yere giderlerse de sesli şekilde uyarılacak.

Yeni özellik şu anda yayına alındı ancak sadece Japonca ve İngilizce dillerini desteklemekte. Özelliğin ilerleyen günlerde yapılacak olan güncelleme ile farklı dillerde de hizmet vermesi bekleniyor. Hemen aşağıda bulunan videodan Google'ın görme engelli kullanıcılar için geliştirdiği özelliğin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz.

Videodaki görme engelli kullanıcı Google'ın Tokyo ofisinde çalışmakta. Özelliği kullanan Wakana Sugiyama yaptığı açıklamalarda "yeni özellik yalnız başımıza seyahat ettiğimizde bize daha fazla güven veriyor" dedi.

Google Haritalar uygulamasını cihazınıza indirmek için haberimizin altında bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.