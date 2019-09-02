Google Maps'in Android Uygulamasına Street View Katmanı Geldi

Google uzun zamandır beklenen bir güncellemeyi yayına aldı. Google Haritalar'ın Android uygulamasına Street View katmanı eklendi. Görünüşe göre, Google Haritalar'ın mobil sürümüne gelen yeni özellik kullanıcılar tarafından çok sevilecek.

Google Haritalar'ın masaüstündeki en iyi özelliklerinden birisi olan ve seyahat edeceğiniz yerleri ilk kez görmenizi sağlayan Street View özelliği artık mobil uygulamada.

Google araçları tarafından çekilen sokak görüntülerine Google Maps'in mobil uygulaması üzerinde bulunan katmanlar seçeğinden ulaşabileceksiniz. Katmanlar seçeneğinden Street View'ı etkinleştirdikten sonra, etrafını görmek istediğiniz konumun üzerine bir kez tıkladığınızda Google aracının çekmiş olduğu görüntüler açılmakta.

Yeni özellik oldukça hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmakta. Hemen aşağıda bulunan görselden özelliğin nasıl çalıştığına bakabilirsiniz. Özellik şu anda tüm Android kullanıcılarında aktif olarak kullanılabiliyor. Google ilerleyen zamanlarda yeni özelliğini iOS kulllanıcılarına da açacak.

Google araçları tarafından çekilen 360 derecelik görüntüler haritada mavi renkte belirtilmekte. Mavi renk ile belirtilmeyen alanlarda ne yazık ki 360 derecelik görüntü bulunmuyor.

Google Haritaları hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilir ve yeni özelliği deneyebilirsiniz.