Google Maps'te Restoranların Popüler Yemeklerini Görebileceksiniz

Bir süredir Google Lens ve Google Maps'te yemekler ile ilgili yenilikler sunan Google, artık restoranların popüler yemeklerinin fotoğraflarına da yer veriyor. Böylelikle Maps'te bulduğunuz bir restoranın yemek fotoğraflarını da görmüş olacaksınız.

Hafta başında Google Lens’in bir menüdeki yemekleri tanıyabildiğini ve bu yemeklerin fotoğraflarını gösterebildiğini aktaran Google, artık bu işlemi Maps'te otomatik olarak yapacak. Restoranı ziyaret eden müşterilerin yorumlarını dikkate alarak 'popüler yemekler' listesi oluşturan Google, bu yemeklerin resimlerini sunacak.

Google Maps'te yemek için yeni bir yer ararken, uygulama size popüler yemeklerin fotoğraflarını göstermeyi tercih edecek. Böylelikle sadece isme bağlı kalmadan, yemeğin fotoğrafını da görerek karar verebileceksiniz. Yeni özellik hakkında Google'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Popüler yemeklerini keşfetmek için Google Haritalar'da bir restoran bulun. Fazladan acıktığını mı hissediyorsun? Yemekler hakkında en çok konuşulanlar arasında gezinmek için menü sekmesine bakın ve yorumları, fotoğrafları keşfetmek için popüler bir yemeğe dokunun. Bu yemeğin hem fotoğrafını görün hem de yorumlarını"

Google a yrıca bu özelliğin şu anda Android kullanıcıları için mevcut olduğunu belirtti. iOS cihazları için güncelleme süresi vermeyen şirket, iOS kullanıcılarını bir süre bekletecek.