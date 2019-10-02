Google Maps'teki Çıplak Adam İnterneti Salladı

Google Maps'i kullanan kullanıcılar çıplak adam şoku yaşadı. Fransa'nın Pussy isimli köyünde yaşayan bir adam çıplak resmini Google Maps'e yükledi.

Google Maps'te Mont Black'a 100 kilometre mesafede bulunan köyü arayan kullanıcılar, çıplak bir adamın görseli ile karşılaşmaktalar. Google tarafından yaşanan olay hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Google yaptığı açıklamada sadece 360 derecelik çıplak görselin sistemden kaldırıldığını söyledi. Fotoğrafın yapay zeka tarafından neden tespit edilmediği merak konusu.

Çıplak adamın silinen resmi internette virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları adamın çıplak resmini paylaşmaya devam etmekte.

Adamın çıplak haldeki fotoğrafı Google'ın filtresine takılmadı ve doğrudan yayına alındı. Google Maps'i kullanan kullanıcılar yaşanan olaydan sonra Google'a büyük tepki göstermeye başladı. Çıplak fotoğraf saatler içerisinde sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Google'ın harita servisi Google Maps, geçtiğimiz günlerde de kullanıcılarına kestirme yol göstereyim derken bataklığa sürüklemişti. Google Maps son zamanlarda kullanıcılar tarafından kötülenmekte.