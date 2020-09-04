Google Maps Trafik Yoğunluğunu Önceden Nasıl Tahmin Ediyor? İşte Cevabı

Bir yerden bir yere gitmek istediğimizde genellikle Google Maps tercih ediyoruz. Gideceğimiz yere kaç dakika içerisinde varacağımızı da Google Maps gösteriyor. Peki tüm bunlar saniyeler içerisinde nasıl gerçekleşiyor? Google Maps, varış süresini önceden nasıl tahmin ediyor? İşte detaylar.

Google Maps, Trafik Yoğunluğunu Nasıl Hesaplıyor?

Google Haritalar ile her gün 220'den fazla ülke ve bölgede 1 milyar kilometreden fazla yol kat ediliyor. Google yayınladığı blog yazısında varış süresini nasıl hesapladığını kullanıcılar ile paylaştı.

İnsanlar Google Haritalar uygulamasını kullanırken, tüm dünyada bulunan yollardaki trafik koşullarını anlamak için toplu konum verileri kullanılıyor. Ancak bu bilgiler, güncel trafik tahminlerini öğrenmenize yardımcı olmakta. Trafiğin yolculuğunuzun 10, 20 veya 50 dakikasında nasıl görüneceğini hesaba katmamakta.

Asıl teknoloji işin içine tam olarak burada giriyor. Google, Google Haritalar'ın artık 'henüz başlamamış olabilecek bir trafik yoğunluğundan etkilenip etkilenmeyeceğinizi daha iyi tahmin etmek için' algoritmalarında DeepMind AI teknolojisini kullandığını açıkladı.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde trafik yoğunluğu olup olmayacağı önceden tahmin ediliyor. Google yaptığı açıklmada şu cümlelere yer verdi:

"DeepMind ile ortaklık kurarak, Berlin, Cakarta, Sao Paulo, Sidney, Tokyo ve Washington gibi yerlerde önemli iyileştirmelerle Graph Neural Networks olarak bilinen bir makine öğrenimi mimarisini kullanarak hatalı tahminlerin yüzdesini daha da azaltmayı başardık"

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