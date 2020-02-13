Google Maps Üzerinde Dahi Görülebilen Evlilik Teklifi

Almanya'da yarı zamanlı çiftçilik yapan 32 yaşındaki Steffen Schwarz, Mayıs ayında nişanlısına evlilik teklif etmek için harekete geçmişti. İlginç bir fikir arayan Schwarz, Google Maps üzerinde dahi görülebilecek evlilik teklifi hazırlama kararı alıp, mükemmel şekilde uyguladı.

Çiftçilik ile uğraşan Schwarz, mayıs ayında mısır ektiği sırada ilginç bir şey denedi: Mısır ekme makinesiyle tarlanın belirli bölümlerinde boşluk bırakan Steffen Schwarz, ortaya farklı bir tablo çıkardı. Daha doğrusu tarlaya bıraktığı boşluklarla "Benimle evlenir misin?" yazdı.

Daha sonra havalandırdığı dronle yazdığı yazıyı nişanlısına gösteren Steffen, o sırada arkadan da violin çaldırdı. Nişanlısı ise soruyu görür görmez "Evet" diye bağırarak, teklifi kabul etti.

Asıl sürpriz ise günler sonra yaşandı. Steffen Schwarz'in Kanada'da yaşayan akrabaları kendisini arayarak, Google Maps'e bakmasını istediler. Steffen'in yaptığı evlilik teklifi böylece Google Maps'e kadar taşınmış oldu. Hatta siz de bu adrese tıklayarak, teklifi kendi gözünüzle görebilirsiniz.

BBC'ye konuşan Steffen Schwarz, Google Maps'te böyle bir görselin var olduğunu bugüne kadar fark etmediğini dile getirdi. Bunu fark ettikleri anın 14 Şubat öncesine gelmesinin ise çok daha tatlı olduğunu belirtti.