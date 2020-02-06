Google Maps Yenilendi, İşte Yeni Haritalar Özellikleri ve Logo

Google Maps uygulaması 15. yıl şerefine tamamen yenilendi. Simgesi de değiştirilen yeni Google Haritalar uygulaması bakalım neler sunuyor?

Google’ın 2005 yılında tanıttığı haritalama servisi Google Maps, 15 yıldır kullanıcılara hizmet veriyor. Android telefon ve iPhone’larda en çok kullanılan uygulamalarında başında gelen Google Haritalar, yepyeni simge, arayüz ve özelliklerle karşımızda.

Google, Haritalar’ı daha kullanışlı ve sezgisel hale getirmek için ekranın altına birkaç yeni sekme ekledi. Keşfet, İş/Ev, Kaydedilen, Katkıda Bulunun ve Güncellemeler sekmesi, Google Haritalar’da artık hepsi farklı işlevlere sahip. Keşfet, etkinliklerinizi, restoranlarınızı ve daha fazlasını tercihlerinize göre öneriyor. Haritalar, önce ziyaretlerinize dayanarak en çok beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yerlerin bir haritasını oluşturuyor, ardından size uygun sonuçları sunuyor. Kaydedilen, ziyaret etmek istediğiniz yerlerin listelerini saklayabileceğiniz ve beğeninize göre kategorize edilebilen bir yer. Katkıda Bulunun, yerel rehberleri ana arayüze getiriyor ve bulunduğunuz yerlerin fotoğraflarını ve yorumlarını eklemenize imkan veriyor. Ve Güncellemeler, beğendiğiniz yerlerin en yeni fotoğraflarını ve yorumlarını gösteriyor.

Toplu Taşıma Özellikleri, toplu taşımaların sıcaklık, erişilebilirlik, dolululuk oranı ve daha birçok bilgi sunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri toplu taşımaya binmeden durumunu görebilecek ve diğer yolculara yardımcı olması açısından bilgi ekleyebilecek. Örneğin, tekerlekli sandalye veya bisiklet girişinin olmadığına dair veya trende az mı yer var bunu not olarak ekleyebilecek.

Google, ayrıca Google Haritalar’ın 15. yıl dönümü şerefine logoyu da değiştirdi. Yeni Google Haritalar logosu trafiğin durumunu gösteren kırmızı, yeşil, mavi ve sarı çizgilerden oluşan daha akılda kalıcı bir tasarıma sahip.