Google Maps Yollardaki Radarları Göstermeye Başladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, harita uygulamasında önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bazı kullanıcılar, Google Maps radar uyarısı görmeye başladıklarını söylediler.

Google, uzun bir süre önce Waze isimli bir başka harita uygulamasını satın almış ve Waze’e ait bazı özellikleri Google Maps üzerine taşımaya başlamıştı. Daha önce kasım ve aralık ayında gün yüzüne çıkan ve test edildiği anlaşılan radar özelliği, bugün itibarıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırıldı.

Google Maps radar uygulamasını test edebilenler ise sistemin kullanıcı geri bildirimleri üzerine çalıştığını dile getirdiler. Bölgeden daha önce geçen kullanıcıların, radarın tam yerini Google Maps’e eklemesiyle çalıştığı aktarılan sistem, radarın haritada işaretlenmesinin ardından bölgeden geçen diğer kullanıcıları uyarmaya başlıyor.

Waze tarafından yaygınlaştırılan hız radarı uyarı sisteminin Google Maps üzerindeki denemelerinin bitmesinin ardından bütün kullanıcıların beğenisine sunulacağı aktarılırken, şimdilik hangi bölgelerde kullanılacağı ise bilinmiyor.