Google'dan Masaüstü Kullanıcılara Karanlık Mod Müjdesi

Masaüstünde Google karanlık mod kullanmaya başlayabilirsiniz. Google arama uygulaması, aylarca süren testlerden sonra karanlık tema seçeneğini almaya başladı. Koyu tema seçeneğini nasıl kullanabileceğinizi aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Geçen yılın Mayıs ayında Google, Android ve iOS'taki Arama uygulamaları için resmi olarak bir gece modunu kullanıma sundu. Masaüstündeki Google.com artık resmi olarak karanlık temasını almaya hazır gibi görünüyor.

ABD'li teknoloji devi, parlak web sayfalarından kaçınmayı tercih edenlerin aramalarını mürekkep grisine boyayacak yeni özelliğini global olarak kullanıma açtı.

Masaüstünde Google karanlık mod nasıl kullanılır?

Google'ın destek sayfasına göre Ayarlar > Arama Ayarları > Görünüm'e giderek değişikliği yapabilirsiniz. Bu ekranda bilgisayarınızın modunu otomatik olarak takip edecek olan açık, koyu veya cihaz varsayılanını seçebilirsiniz.

Şu anda çok sayıda uygulama ve web sitesi tarafından kullanılan karanlık mod nihayet Google'ın arama motoruna da geldi fakat özellik en azından bazı kullanıcılara açılmamış olabilir. Google, yeni tema seçeneğini kademeli olarak kullanıma sunmayı seçti. Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde eğer "Görünüm" bölümü ile karşılaşmıyorsanız bunun nedeni özelliğin size henüz ulaşmaması.

Görünüm seçeneğini görmüyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekebilir: Google, birçok güncellemede olduğu gibi ayarın "önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını" söylüyor.

9to5Google ayrıca bazı kullanıcıların hızlı geçiş için güneş simgesi gördüğünü ve birkaç kişinin Google'ın mobil web sürümünde değişikliği etkinleştirme seçeneğine sahip olduğunu bildiriyor. Google'ın duyurusunda ise bu değişikliklerden bahsedilmedi.

Elbette daha önce de tarayıcı eklentilerini kullanarak karanlık arama seçeneğini kullanabilirdiniz. Bu eklentiler yardımıyla Google'ı karartabilir veya DuckDuckGo gibi alternatif arama motorlarında farklı temalar kullanabilirsiniz. Ancak yine de hatırlatalım: Ana Google arama uygulaması da dahil olmak üzere Google'ın Android ve iOS uygulamalarının çoğu, bir süredir karanlık moda sahip.

Google'ın bunu resmi olarak kullanıma sunması, bir uzantı yüklemekten veya arama sağlayıcılarını değiştirmekten rahatsız olanlar için güzel bir gelişme. Ayrıca karanlık/koyu tema desteği sunan popüler Android uygulamaları için bu listemize göz atmayı ihmal etmeyin.

Peki ya siz masaüstü için sunulan yeni Google karanlık modu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.